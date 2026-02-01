Tenis
Alcaraz - Djokovic, la final del Open de Australia en directo
El tenista murciano y el serbio aspiran a hacer historia en un torneo que ya es leyenda
Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y Novak Djokovic (cuarto en el ránking de la ATP) se enfrentan este domingo en una final del Open de Australia para la historia. El tenista murciano, que aspira a reinar por primera vez en Melbourne, pretende lograr la hazaña de convertirse en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slams.
Djokovic, a sus casi 39 años y con diez títulos en el Open de Australia, tiene entre ceja y ceja convertirse en el primer tenista de la historia en ganar 25 'grandes'. El serbio superaría así los 24 Grand Slams de Margaret Court, a quien ya igualó en el US Open de 2023.
Alcaraz y Djokovic llegan a la final de Australia después de sus legendarias victorias en semifinales ante Alexander Zverev y Jannik Sinner.
