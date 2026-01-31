Las gradas de animación en España: del fondo teledirigido del Real Madrid a las huelgas de San Mamés

El día que el Santiago Bernabéu, tras el ridículo copero en Albacete, se preparaba para su mayor estallido en años, ese partido contra el Levante en el que Bellingham, Valverde y Vinícius fueron pitados con saña, sobre todo el brasileño, y en el que se escucharon gritos de "¡Florentino, dimisión!", el Real Madrid decidió anticiparse para minimizar el previsible aquelarre, actuando sobre la única parte del estadio sobre la que posee un control absoluto.

El club trasladó a los responsables de la Grada Fans RMCF, el colectivo de unas 1.800 personas que llenan el fondo sur del Bernabéu de riguroso blanco, que no pitaran a sus jugadores si el resto del estadio lo hacía, como era previsible que iba a ocurrir. Al contrario, les recordó que su deber, porque así lo han firmado, era animar durante los 90 minutos a sus futbolistas. Según informó la Ser, incluso se les dijo que "quien quiera mostrar su enfado en el estadio está a tiempo de ceder su abono para evitar un problema".

Aficionados madridistas durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. / Kiko Huesca / EFE

En efecto, la grada de animación del Bernabéu no se sumó a las mayoritarias protestas del resto de madridistas presentes ese día en el estadio. Una disonancia que volvió a validar que se trata de un fondo teledirigido desde el palco. Así ocurre desde su creación en el año 2014, cuando Florentino Pérez, siguiendo el ejemplo de Joan Laporta y los Boixos Nois casi una década antes, decidió expulsar a los Ultras Sur del Bernabéu.

Prohibido pitar a los jugadores del Madrid

Los integrantes de la Grada Fans RMCF, organizados a través de peñas oficiales del club, firman un contrato con condiciones cuando acceden a ese espacio del Bernabéu, a un precio mucho menor al del resto del estadio. Entre otras cuestiones, tienen el "deber" de vestir siempre de blanco y de animar "desde el calentamiento hasta el final" y la prohibición expresa de manifestarse en contrato de jugadores o técnicos del Real Madrid o de realizar manifestaciones de carácter político. Un Comité de Grada, cuyos miembros son elegidos por el propio club, está encargado de proponer la expulsión de quien no cumpla con los mandamientos de la directiva.

El fondo sur de El Sadar, durante un partido de Osasuna. / Jesús Diges / EFE

Un escenario muy diferente al del Barça y también al que se vive en los otros dos conjuntos de Primera División que son clubs deportivos y en los que, por tanto, son los socios los encargados de votar a la junta directiva y al presidente de cada entidad. En Osasuna, directamente, no existe una grada de animación como tal. La reforma de El Sadar, en 2021, vino acompañada de la instalación de 1.200 'asientos de pie' (plegables en lugar de estáticos) en el fondo sur que ejercen de facto como zona de animación, pero no gozan de una regulación particular.

Acceso libre y sin condiciones en Osasuna

No se trata de una zona acotada, no están organizados formalmente y no disponen de elementos de megafonía o animación por parte del club. Tampoco tienen un descuento destacable con respecto a otras zonas análogas o similares del estadio pamplonés. Y el acceso es libre para los socios: si hay asientos disponibles (ahora mismo no los hay), cualquier socio puede moverse a esa zona del campo.

El Athletic sí dispone de una grada de animación reglamentada. Tras la inauguración completa del nuevo San Mamés, en 2014, el club decidió colocar esos asientos subvencionados en dos esquinas del campo, en parte por el dominio que tradicionalmente ejercían los ultras de Herri Norte de ese espacio. Los radicales fueron perdiendo peso y en 2022 creó la grada de animación actual, formada por unas 4.000 localidades a precio muy reducido en el fondo norte del estadio.

La grada de animación de San Mamés en un partido de Champions. / LUIS TEJIDO / EFE

La huelga de animación en San Mamés

A diferencia del Real Madrid, las relaciones de sus componentes con las diferentes juntas directivas siempre ha sido tirantes. El episodio más crítico llegó la temporada pasada, cuando varios de los grupos mayoritarios que la forman se declararon en "huelga de animación" por el acoso judicial que, a su juicio, sufrían sus miembros, mientras el club mostraba su hartazgo por las multas que recibían por sus cánticos ofensivos.

La decisión encontró el reproche del club y también de los futbolistas del Athletic. La directiva entabló negociaciones con representantes de estos grupos, que cristalizó en un documento en el que se recogen las obligaciones de ambas partes. Los miembros de la grada deben "animar", sin entrar en detalles de cuánto ni cómo, y "no cometer actos sancionables".

A diferencia de lo que ocurre en el Real Madrid, la grada de animación es un poder fáctico (aunque muy minoritario) de la masa social del Athletic, que se expresa con libertad. El mejor ejemplo fue el último partido de Champions contra el Sporting de Portugal, que supuso la eliminación del equipo de Valverde, en el que se escucharon cánticos en contra del presidente: "Uriarte, kanpora (fuera)". Los anteriores presidentes, Aitor Elizegi y Josu Urrutia, también fueron censurados en diferentes momentos de sus mandatos. También sucede en el fondo sur de El Sadar. Jamás se escuchará en la Grada RMCF Fans del Bernabéu.