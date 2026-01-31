Flick espera que el Barça gane al Elche desde el principio, sin tener que remontar

El Barça tiene una merecida fama de ser un equipo indesmayable, capaz de sobreponerse a cualquier adversidad. Traducido, en el fútbol, significa que se valora su capacidad para remontar marcadores adversos. Los elogios llueven sobre el once de Hansi Flick por su contrastada tenacidad. El último ejemplo se observó ante el Copenhague. El conjunto danés mandaba por 0-1 en el descanso y se marchó del Camp Nou por 4-1. El Barça, que estaba fuera del top ocho desde hacía meses, terminó quinto gracias a su reacción.

"La actitud y la mentalidad del equipo es buena, tenemos calidad y creemos en nosotros mismos, esos son nuestros puntos fuertes", destacó Flick de la nueva alegría que generó su plantilla. Tampoco olvida el entrenador que, de nuevo, el rival marcaba primero y complicaba el desarrollo del encuentro.

Lewandowski cabecea un balón en el entrenamiento de este vierbes. / Gorka Urresola Elvira / SPO

Posesión ganada

El Barça pudo con el Copenhague, y tal vez pueda con el Elche si se adelanta, pero no siempre será así. El equipo de Eder Sarabia se llevó una tunda de elogios de Flick, quien recordó que le ganó la posesión (51-49%) en el duelo de Montjuïc, aunque los azulgranas vencieran por 3-1. Tiene su mérito. Lo lograron solamente el Paris Saint Germain y el Chelsea (54-46%), y ganaron por goles ese encuentro: 1-2 y 3-0, respectivamente.

Nueve partidos ha levantado esta temporada el Barça en los que encajó primero un gol del rival antes de anotarlo: Levante, Oviedo, Real Sociedad, Alavés, Atlético, Betis, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga y Copenhague. En cambio, el Barça sucumbió ante el PSG, el Sevilla, el Madrid (en el Bernabéu), el Chelsea y la Real Sociedad, y no pasó del empate con el Rayo y el Brujas.

Hansi Flick, en la previa del Elche-Barcelona. / Enric Fontcuberta / EFE

"La actitud y la mentalidad del equipo es buena, tenemos calidad y creemos en nosotros mismos, esos son nuestros puntos fuertes" Hansi Flick — Entrenador del Barça

Demasiados goles encajados

Las dificultades, a medida que avance la temporada en la Liga y en la Champions, se multiplicarán. De ahí que Flick lanzara un aviso después de ponderar las virtudes de la plantilla. "Debemos seguir mejorando, sobre todo en los primeros minutos: hay que salir listos y preparados desde el principio", expuso.

"No podemos esperar a ver qué pasa en la primera parte, sino que hay que dejarlo claro desde el inicio y empezar fuertes", subrayó, consciente de que "la energía" adicional que exige remontar un marcador puede pasar factura. No sólo por el esfuerzo físico, sino por la derrota. O la eliminación en la Champions. Como sucedió el pasado año con el Inter de Milán. Es una evidencia que el Barça encaja "demasiados goles", por más que su capacidad anotadora sea también abultada, y Flick no encuentra la solución.

Pau Cubarsí y Marc Casadó, en primer término, en la sesión preparatoria de este viernes. / Enric Fontcuberta / EFE

Fermín renueva hasta 2031

No es un problema de jugadores, encantado como está Flick de verse rodeado de canteranos. Aunque alguno, como Dro, a quien le auguraba "un gran futuro", le haya "decepcionado" con su marcha al PSG. Los chicos de La Masia siempre responden. En el campo y fuera de él con su comportamiento. Particularizó sobre Marc Casadó y Marc Bernal, que disponen de pocos minutos. "Siente los colores del Barça en el corazón. Me siento agradecido de tener jugadores como ellos, con esta actitud, me encanta", aseguró.

La misma que tiene Fermín López, uno de los futbolistas más fiables y productivos de la plantilla. Lleva 11 goles en 16 partidos, cinco de ellos en la Champions. El Barça anunció un acuerdo para la ampliación del contrato del futbolista que lleva aparejada una mejora económica de la ficha. Es la tercera renovación de Fermín, que se incorporó al primer equipo en el verano de 2023, cuando firmó la primera (hasta 2027); la segunda alcanzaba hasta 2029. Ahora el contrato llega hasta 2031.