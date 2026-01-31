Las entradas para ver el Girona-Barça costarán hasta 182 euros para los socios

El Girona ha puesto a la venta las entradas para el partido contra el Barça fijado por la Liga para el lunes día 16 de febrero a las nueve de la noche (21:00). El partido está incluido en el carnet y, por lo tanto, los abonados no tienen que pagar. Los socios que quieran comprar entradas pueden hacerlo, dos por cabeza, desde ahora y hasta el sábado por la tarde (17:00) con un descuento del 10%. La horquilla de precios de las entradas para el último derbi catalán de la temporada se mueve entre los 182 en Tribuna Superior y los 95 de los Gols. Los precios son los mismos que en el partido contra el Reial Madrid de esta temporada.

Así pues, los socios del Girona tienen prioridad en el proceso de compra y pueden adquirir dos entradas desde hoy y hasta el sábado. A las 17:00 horas finalizará el plazo y se abrirá la venta al público general. Cada socio puede comprar un máximo de dos entradas con el descuento. Las entradas son nominales y, de momento, teniendo en cuenta que se acaba de abrir la venta, hay cerca de 2.000 disponibles.

