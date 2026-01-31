Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Derecho de rectificación de Alejandro Echevarría

Rectificación instada por Alejandro Echevarría sobre el artículo de opinión: "Y, de pronto, aparece Alejandro Echevarría: dejádmelos a mí"

En el artículo publicado el pasado sábado día 31 de enero de 2026 titulado 'Y, de pronto, aparece Alejandro Echevarría: dejádmelos a mí' se entrecomillaron unas manifestaciones que se atribuían al Sr. Alejandro Echevarría y que, en realidad, no fueron realizadas por el Sr. Alejandro Echevarría. En concreto eran las siguientes: “Pero cómo habéis soportado todo eso”; ¿Pero todo eso os han hecho?, no me lo puedo creer”; “Pero cómo habéis aguantado todo eso”; “¡Ya! ¿Qué queréis, que necesitáis, cómo queréis que lo hagamos? Debéis volver ¡Ya!, antes de las elecciones”.

Dichas afirmaciones se ponían en conexión con un supuesto desprecio del Sr. Alejandro Echevarría hacia la persona y labor al frente del FCB de la Vicepresidenta Institucional Sra. Elena Fort. Por ello, debemos rectificar el contenido del artículo en el sentido de que el Sr. Alejandro Echevarría no formuló dichas afirmaciones y en su caso, el autor del artículo nunca las oyó directamente.

