Fútbol

El delantero Cyril Ngonge llega cedido al Espanyol hasta final de temporada

El club blanquiazul oficializa la incorporación del atacante belga de 25 años

Cyril Ngonge, delantero belga del Espanyol.

Cyril Ngonge, delantero belga del Espanyol. / RCD Espanyol

Efe

Barcelona
El Espanyol anunció este sábado la incorporación del extremo Cyril Ngonge hasta el final de temporada en forma de cesión por el Nápoles italiano, con una opción de compra no obligatoria.

Ngonge es internacional con Bélgica a sus 25 años. Tras iniciar su carrera en su país, firmó por el Verona, de la Serie A, en la temporada 22-23. Con 11 goles y tres asistencias ese curso, y hasta el mercado de invierno de la 23-24, el Nápoles optó por su fichaje.

En esta última campaña, el delantero ha jugado cedido en el Torino y, hasta este mes de enero, el nuevo futbolista del Espanyol ha firmado una diana y dos asistencias entre la Serie A y la Copa de Italia.

Ngonge, que presenció en la grada del RCDE Stadium la última derrota contra el Alavés (1-2), llega al Espanyol para reforzar la parcela ofensiva tras la lesión del capitán Javi Puado, que sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

