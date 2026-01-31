El Arsenal aplasta al Leeds United y refuerza su liderato en la Premier

El Arsenal volvió este sábado a la senda de la victoria al golear por 0-4 al Leeds United, con tantos de Martín Zubimendi, Karl Darlow en propia puerta, Viktor Gyokeres y Gabriel Jesús, y se mantiene en el liderato con una ventaja de siete puntos respecto a Manchester City y Aston Villa, que tienen un partido menos.

Los de Mikel Arteta, que habían tropezado en los últimos tres partidos ligueros con dos empates y una derrota, consiguieron una victoria importantísima para seguir soñando con la Premier, competición que no ganan desde la temporada 2003-2004.

Los 'gunners' tardaron en meterse al partido y en los primeros veinte minutos no pudieron crear ocasiones ni conseguir batir la muralla defensiva del Leeds, que planteó un partido muy físico y con las líneas muy juntas.

El único peligro llegó con las acciones a balón parado, en las que el equipo londinense ha demostrado gran poderío durante toda la temporada y que iban a ser claves en el duelo

Precisamente, tras un saque de esquina llegó el primer gol después de un despeje de Karl Darlow y un centro preciso de Noni Madueke, titular ante la baja de última hora de Bukayo Saka, que remató Martín Zubimendi a la red.

El español inauguró el marcador y desatascó el partido ya que a partir de ese momento el Arsenal dominó y controló todas las facetas del juego.

Apenas siete minutos después llegó el segundo tras un córner cerrado de Noni Madueke que Darlow introdujo en su propia portería al no poder despejar.

Al comienzo de la segunda mitad, los locales firmaron su primer y único tiro a puerta, pero el remate de cabeza de Pascal Struijk salió muy centrado.

El Arsenal evitó esfuerzos y llevó el partido a su terreno dominando la posesión y evitando cualquier atisbo de oportunidad para los locales.

Los 'gunners', en el minuto 69, aumentaron diferencias por medio del Gyokeres, uno de los fichajes estrella del mercado veraniego que estaba siendo cuestionado en las últimas semanas por su falta de gol.

El sueco, que anotó su sexto gol en la competición, aprovechó un centro de Gabriel Martinelli desde la derecha para zafarse de su defensor y mandar el balón a la red.

Tras el tanto, Arteta dio descanso a los titulares con vistas al encuentro de vuelta de semifinales de la Copa de la Liga ante el Chelsea, en el que el Arsenal tiene ventaja tras el 2-3 de la ida.

Los cambios hicieron su efecto y en los últimos minutos Martin Odegaard filtró un pase para Gabriel Jesus, que definió con sutileza para poner el cuarto en el marcador.

El brasileño, que volvió en diciembre después de estar un año lesionado, está de dulce al sumar tres goles en sus últimos cuatro encuentros y sigue luchando para estar en la cita mundialista de este año.

Con esta victoria, el Arsenal se mantiene líder con una renta de siete puntos sobre el Manchester City y el Aston Villa, que jugarán mañana ante el Tottenham y el Brentford, respectivamente, y sigue soñando con volver a levantar la Premier League.

El Leeds United tiene 26 puntos y una ventaja de seis respecto a los puestos de descenso.

Ficha técnica:

Leeds United: Darlow, Justin (Longstaff, min.46), Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev (Okafor, min.46), Gudmundsson; Stach (Gnonto, min.81), Aaronson (Buonanotte, min.71); Calvert-Levin (Piroe, min.85)

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie (Calafiori, min.75); Havertz (Odegaard, min.61), Zubimendi, Rice; Madueke (Martinelli, min.61), Gyokeres (Gabriel Jesus, min.75), Trossard (Eze, min.81)

Goles: 0-1: Zubimendi, min.27; 0-2: Darlow (p.p), min.38; 0-3, Gyokeres, min.69; 0-4: Gabriel Jesus, min.86.