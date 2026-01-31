La alineación del Barça en Elche: Eric vuelve a la defensa y Lewandowksi, al banquillo

Jugó Eric Garcia de mediocentro ante el Copenhague en la Champions por la ausencia de Frenkie de Jong y Pedri. Con el regreso del neerlandés, Hansi Flick devuelve a Eric a la defensa. Esta vez, en Elche, ejercerá de central al lado de Pau Cubarsí, mientras las dos bandas estarán cubiertas por los laterales titulares: Koundé y Balde. Sus recambios, João Cancelo y Gerard Martín, esperarán. Tal vez sean titulares el martes en Albacete, donde el Barça se jugará el pase a las semifinales frente al verdugo del Real Madrid.

Eric vuelve a la defensa y Robert Lewandowski vuelve al banquillo. El delantero poalco ve espaciadas sus apariciones en el once titular, aunque suele intervenir en casi todos los partidos. Su lugar lo ocupará, como no, Ferran Torres. Lamine Yamal y Raphinha sí que conservan sus puestos y, como en el caso de los defensas laterales, tienen dos aspirantes a sustituirles a punto: Roony Bardghji y Marcus Rashford.

En el centro del campo continúan juntos Fermín López y Dani Olmo para desempeñarse de interiores como el pasado miércoles.

La alineación, del Barça, que registra solamente dos cambios respecto a la última ante el Copenhague, es la siguiente: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Eric, Balde; De Jong, Olmo, Fermín; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha.