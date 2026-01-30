Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo de playoffs de la Champions League 2026, en directo: equipos y emparejamientos

Real Madrid y Atlético de Madrid esperan rival para la ronda previa a los octavos de final

El trofeo de la Champions League en el primer sorteo de la temporada 2025-26.

Giacomo Leoni Amat

Este viernes a las 12h se celebra el sorteo de playoffs de la Champions League 25/26, para resolver el futuro más inmediato de los 16 equipos que quedaron entre la 9a y 25a posición en la fase liga.

Real Madrid y Atlético de Madrid son los dos equipos españoles que disputan este 'repechaje' de dieciseisavos previo a los octavos de final, donde ya espera el FC Barcelona tras colarse entre los ocho mejores en la última jornada.

Los playoffs se resuelven a doble partido: la ida está programada para el 17 y 18 de febrero, la vuelta para el 24 y 25 del mismo mes.

