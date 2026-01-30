En Directo
FÚTBOL
Sorteo de playoffs de la Champions League 2026, en directo: equipos y emparejamientos
Real Madrid y Atlético de Madrid esperan rival para la ronda previa a los octavos de final
Giacomo Leoni Amat
Este viernes a las 12h se celebra el sorteo de playoffs de la Champions League 25/26, para resolver el futuro más inmediato de los 16 equipos que quedaron entre la 9a y 25a posición en la fase liga.
Real Madrid y Atlético de Madrid son los dos equipos españoles que disputan este 'repechaje' de dieciseisavos previo a los octavos de final, donde ya espera el FC Barcelona tras colarse entre los ocho mejores en la última jornada.
Los playoffs se resuelven a doble partido: la ida está programada para el 17 y 18 de febrero, la vuelta para el 24 y 25 del mismo mes.
Nuevo formato
Es la segunda temporada con el nuevo formato, que el año pasado vio como el 15o clasificado terminaba siendo el campeón, el PSG de Luis Enrique, que este año vuelve a estar en la repesca.
¡Buenos días!
En veinte minutos arranca la ceremonia del sorteo de playoffs de la Champions League, donde los 24 equipos mejor clasificados de la fase liga conoceran su camino a la final. Todo quedará definido, incluso para los ocho que se ahorran esta ronda previa y van directos a octavos de final.
- Sabalenka no se saluda con la ucraniana Svitolina y alcanza su cuarta final seguida en Australia
- El Barça proporcionará chubasqueros en el palco del Camp Nou para las autoridades
- España domina, vence y ya está en cuartos de la Eurocopa
- Albert Ramos: 'Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver son conscientes de que ha desaparecido mucho dinero que controlaban ellos
- FC Barcelona - Copenhague: La última jornada de la Champions, en directo
- Lamine lo cambia todo en un Barça que entra en el top-8 de la Champions
- Mourinho clasifica al Benfica, saca del Top-8 al Real Madrid y retrata a Arbeloa
- Mbappé, el más crítico del Real Madrid: 'El último gol es una vergüenza para nosotros