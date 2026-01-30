Sorteo de playoffs de la Champions League 2026, en directo: equipos y emparejamientos

Este viernes a las 12h se celebra el sorteo de playoffs de la Champions League 25/26, para resolver el futuro más inmediato de los 16 equipos que quedaron entre la 9a y 25a posición en la fase liga.

Real Madrid y Atlético de Madrid son los dos equipos españoles que disputan este 'repechaje' de dieciseisavos previo a los octavos de final, donde ya espera el FC Barcelona tras colarse entre los ocho mejores en la última jornada.

Los playoffs se resuelven a doble partido: la ida está programada para el 17 y 18 de febrero, la vuelta para el 24 y 25 del mismo mes.

Nuevo formato Es la segunda temporada con el nuevo formato, que el año pasado vio como el 15o clasificado terminaba siendo el campeón, el PSG de Luis Enrique, que este año vuelve a estar en la repesca.