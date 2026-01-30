Resultados del sorteo de playoffs de la Champions League 2026: equipos y emparejamientos

Este viernes a las 12h se ha celebrado el sorteo de playoffs de la Champions League 25/26 en Nyon, Suiza.

Los playoffs se resuelven a doble partido: la ida está programada para el 17 y 18 de febrero, la vuelta para el 24 y 25 del mismo mes.

Resumen del sorteo El Barça se queda sin conocer nada, pues solo descubrirá su lado del cuadro en el próximo sorteo del 27 de febrero. El Real Madrid volverá a vérselas con el Benfica de Mourinho tras perder 4 a 2 en su último enfrentamiento. El Atlético de Madrid recibirá al Brujas en el Metropolitano para la vuelta. El PSG de Luis Enrique, vigente campeoón, disputará un derbi francés contra el Monaco. Real Madrid - Benfica PSG - Monaco Atlético de Madrid - Brujas Inter - Bodo Glimt Leverkusen - Olympiacos Atalanta - Borussia Dortmund Juventus - Galatasaray Newcastle - Qarabag El Barça solo sabe que jugará los octavos de final contra el ganador del PSG - Monaco o del Newcastle - Qarabag.

Benfica vs Real Madrid Los de Arbeloa tendran su revancha contra Mourinho.

Bodo Glimt vs Inter Los de Chivu viajan a Noruega para la ida.

Galatasaray vs Juventus Los de Spalletti viajan a Turquía para la ida.

PSG vs Monaco Duelo francés igual que el año pasado para los vigentes campeones.

Atlético de Madrid - Brujas Los del Cholo viajan a Belgica para la ida.

Olympiacos - Leverkusen Los griegos contra los alemanes.

Borussia Dortmund - Atalanta El primer doble emparejamiento se ha resuelto con un duelo entre los alemanes y los italianos. Han jugado una vez en el pasado, en al temporada 17/18.

Robert Pirés, mano inocente El exjugador francés del Arsenal será una de las manos inocentes del sorteo. El equipo que dirige Arteta ha hecho pleno de victorias en la fase liga y es primero.