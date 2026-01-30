En Directo
FÚTBOL
Resultados del sorteo de playoffs de la Champions League 2026: equipos y emparejamientos
Los de Arbeloa viajan al Estadio da Luz en la ida de dieciseisavos para otro capítulo más en Lisboa
Giacomo Leoni Amat
Este viernes a las 12h se ha celebrado el sorteo de playoffs de la Champions League 25/26 en Nyon, Suiza.
Los playoffs se resuelven a doble partido: la ida está programada para el 17 y 18 de febrero, la vuelta para el 24 y 25 del mismo mes.
Resumen del sorteo
El Barça se queda sin conocer nada, pues solo descubrirá su lado del cuadro en el próximo sorteo del 27 de febrero. El Real Madrid volverá a vérselas con el Benfica de Mourinho tras perder 4 a 2 en su último enfrentamiento. El Atlético de Madrid recibirá al Brujas en el Metropolitano para la vuelta. El PSG de Luis Enrique, vigente campeoón, disputará un derbi francés contra el Monaco.
Real Madrid - Benfica
PSG - Monaco
Atlético de Madrid - Brujas
Inter - Bodo Glimt
Leverkusen - Olympiacos
Atalanta - Borussia Dortmund
Juventus - Galatasaray
Newcastle - Qarabag
El Barça solo sabe que jugará los octavos de final contra el ganador del PSG - Monaco o del Newcastle - Qarabag.
Benfica vs Real Madrid
Los de Arbeloa tendran su revancha contra Mourinho.
Bodo Glimt vs Inter
Los de Chivu viajan a Noruega para la ida.
Galatasaray vs Juventus
Los de Spalletti viajan a Turquía para la ida.
PSG vs Monaco
Duelo francés igual que el año pasado para los vigentes campeones.
Atlético de Madrid - Brujas
Los del Cholo viajan a Belgica para la ida.
Olympiacos - Leverkusen
Los griegos contra los alemanes.
Borussia Dortmund - Atalanta
El primer doble emparejamiento se ha resuelto con un duelo entre los alemanes y los italianos. Han jugado una vez en el pasado, en al temporada 17/18.
Robert Pirés, mano inocente
El exjugador francés del Arsenal será una de las manos inocentes del sorteo. El equipo que dirige Arteta ha hecho pleno de victorias en la fase liga y es primero.
Aparece Marchetti
Giorgo Marchetti, secretario general de la UEFA, toma la palabra para explicar el formato. Como el año pasado, el sorteo va guiado. A cada equipo clasificado solo tienen dos posibles rivales, según el puesto en el que terminaron. Por lo tanto, no hay restricciones geográficas: ya puedes jugar contra un rival de tu mismo país desde el primer cruce.
- Sabalenka no se saluda con la ucraniana Svitolina y alcanza su cuarta final seguida en Australia
- El Barça proporcionará chubasqueros en el palco del Camp Nou para las autoridades
- España domina, vence y ya está en cuartos de la Eurocopa
- Albert Ramos: 'Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver son conscientes de que ha desaparecido mucho dinero que controlaban ellos
- FC Barcelona - Copenhague: La última jornada de la Champions, en directo
- Lamine lo cambia todo en un Barça que entra en el top-8 de la Champions
- Mourinho clasifica al Benfica, saca del Top-8 al Real Madrid y retrata a Arbeloa
- Mbappé, el más crítico del Real Madrid: 'El último gol es una vergüenza para nosotros