Resultados del sorteo de playoffs de la Champions League 2026: equipos y emparejamientos

Los de Arbeloa viajan al Estadio da Luz en la ida de dieciseisavos para otro capítulo más en Lisboa

El trofeo de la Champions League en el primer sorteo de la temporada 2025-26.

El trofeo de la Champions League en el primer sorteo de la temporada 2025-26. / EUROPA PRESS

Giacomo Leoni Amat

Por qué confiar en El Periódico

Este viernes a las 12h se ha celebrado el sorteo de playoffs de la Champions League 25/26 en Nyon, Suiza.

Los playoffs se resuelven a doble partido: la ida está programada para el 17 y 18 de febrero, la vuelta para el 24 y 25 del mismo mes.

