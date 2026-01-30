¿Está el Real Madrid tan mal como dicen? Pues sí

Pues sí, sí, el Real Madrid está tan mal como dicen. Si nos fijamos en los resultados, mira, pueden decir que siguen vivos (y con posibilidades de éxito) en las dos únicas competiciones que les interesan, Champions y Liga.

Pero las sensaciones son horribles, porque el mal rollo, el mal juego, la pésima estrategia y, sobre todo, la horrible planificación de la plantilla y el pegote de poner al ‘ahijado’ de Florentino Pérez en el banquillo, ha traspasado ya el césped y se ha instalado en la planta noble, en la primera fila del palco y todo, todo, lo que habían planificado ha sido un desastre.

Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, Anas Laghrari, el banquero del ‘presi’, Juni Calafat y Santiago Solari, los cinco ideólogos del Real Madrid, ya se han dado cuenta de que su plan, al que le pegaron un manotazo sin sentido despidiendo a Xabi Alonso, no ha funcionado.

Ellos, el Real Madrid, ficharon jóvenes como Camavinga, Ceballos, Tchouameni, Güler y Mastantuono para que cuando envejeciesen o se fuesen Casemiro, Kroos y Modric, les sustituyeran. Desastre total. Ya saben que se equivocaron.

¿Quieren conocer un dato?: con Mbappé, el Real Madrid marca menos goles que cuando no tenía a Mbappé y, sin el francés, el PSG marca más goles que cuando tenía al francés. Mbappé juega para él e, incluso, juega lesionado para igualar el récord de 59 goles, en un año, de CR7.

Empezando por el presidente, que no hace tanto escuchó que parte del Santiago Bernabéu pedía su dimisión (incluso se le vio vocalizar en el palco “¿es a mí? ¿es a mí?”) e, incluso, buena parte de los aficionados que se desplazaron a Lisboa gritaron “¡Florentino, dimisión!”, en el aeropuerto lisboeta, al regreso de la gran derrota ante el equipo de Jose Mourinho.

Y, ahora, por descontado, temen que, el domingo, antes de empezar el partido frente al Rayo, vuelvan a escuchar pitos todos, todos, cuando salgan a calentar, cuando reciten por megafonía la alineación y cuando hagan la tradicional piña en el centro del campo.

Y es que ‘Flo’ se ha quedado sin escudo y, si no interviene, rápido, mucho y bien, esta crisis se lo llevará por delante. Le ocurrió ya con los galácticos. Florentino ha conseguido ejercer de entrenador, ha logrado que sus preferidos, Güler y Mastantuono, vuelvan a ser titulares, pero no dan la talla y Arbeola acabará descartándolos como ya hizo Xabi Alonso cuando comprobó que no eran futbolista del nivel que requiere el Real Madrid.

El meta Anatoli Trubin, en el momento de marcar el cuarto gol del Benfica. / EFE

Pero Florentino no quiere gastarse 100 millones en un centrocampista creador. Ni quiere ni lo hará. Él solo se gasta el dinero en delanteros, en galácticos, en goleadores. Ya tiene a Kylian Mbappé, vale, sí, pero ¿quieren conocer un dato?: con Mbappé, el Real Madrid marca menos goles que sin Mbappé y, sin el francés, el PSG marca más goles que cuando tenía al francés. Mbappé no hace equipo. Mbappé es como CR7, solo es un goleador que juega para engordar sus estadísticas hasta el extremo de jugar lesionado, frente al Sevilla, para conseguir su gol 59 a lo largo de todo un año e igualar el récord del portugués.

Xabi Alonso le pidió a ‘Flo’ que se gastara el dinero en Florian Wirtz, su comodín en el Bayern Lervekusen (el tolosarra sabía que Zubimendi estaba ya vendido al Arsenal), pero el ‘ser superior’ dijo que él no se gastaba 135 millones de euros, que es lo que acabó pagando el Liverpool por el chaval, en un centrocampista, fuese creador o no, pues para eso ya tenían a Güler, Tchouameni, Ceballos y/o Camavinga. Y así les ha ido, de momento.

A Florentino y ‘Arbelotti’ no les está saliendo el plan, la estrageia, de ponerse en manos de los futbolistas. “Es una vergüenza, en esta Champions, si no sales con ganas, cualquier equipo te pinta la cara”, dijo Mbappé en Lisboa. El último chiste, real, es que Vinicius Júnior lleva, en esta Champions, los mismos goles que Trubin, el portero del Benfica: uno.

Cuando Álvaro Arbeloa se hizo cargo del banquillo del Real Madrid, el conjunto blanco estaba vivo en la Copa del Rey y en el top-8 de la Champions, ya no lo está. Ponerse en manos de los futbolistas no siempre funciona.

Y, encima, Arbeloa, para no enfadar a sus futbolistas, no vayan a decidir que él tampoco les sirve, los defiende, poniendo el pecho para parar las balas y, sobre todo, diciendo que “los de arriba no tienen que defender, porque tienen que estar frescos para atacar”. Y si los de arriba no defienden, pierdes. Fijo.

Eso sí, Arbeloa, que asistió sentado en primera fila a la defenestración de Alonso, no solo no cambia a los galácticos, sino que empieza a cabrear a los jóvenes como Güler o Gonzalo, que, en cuatro partidos (Betis, triplete; Barça, Supercopa y Albacete) marcó cinco goles. El muchacho, la joya de ‘La Fábrica’, ha desaparecido del titular ¿por qué?, porque tienen que jugar los caros, los que fichó el presidente.

El Real Madrid se ha gastado este verano 167 millones de euros y ninguno de los futbolistas que fichó sirven. El Real Madrid corrió, en el estadio de Da Luz, 10 kilómetros menos que los muchachos de ‘Mou’. Y suerte tuvo, como siempre, de Courtois, pues pudo haber encajado una goleada de escándalo.

El Real Madrid perdió todos, todos, los duelos. Y, sí, por más simpático, colega y majo que sea ‘Arbelotti’, lo cierto es que cuando el ‘ahijado’ llegó al banquillo blanco, el Real Madrid estaba vivo en la Copa del Rey y dentro del top-8 en la Champions. Eso ya es historia, historia en la mochila del becario del Castilla.

Mourinho celebra el tanto de la victoria del Benfica contra el Madrid. / Armando Franca / AP

Cuando digo que la crisis blanca ya no solo afecta al césped, a la plantilla y al banquillo, lo digo porque Florentino tiene un montón de frentes abiertos y todos, todos, contribuyen a que muchos le consideren ya un presidente amortizado.

Veamos la listaa: Estadio costosísimo, mucho más del doble de lo presupuestado (iba a costar 575 millones de euros y ya lleva invertidos 1.347), sin conciertos recaudadores, con los vecinos ganando en los tribunales, sin parkings, enfrentado a la UEFA, LaLiga, la Federación Española, el colectivo arbitral y el Barça, protestando, tarde y mal, por el ‘caso Negreira’, con el proyecto de la Superliga por los suelos tras la apoteósica última jornada del exitoso nuevo modelo de la Champions y sin saber cómo venderle al socio el cambio de modelo de propiedad del club para, según dice, asegurar su sostenibilidad financiera sin que los socios pierdan el control de la entidad.

‘Flo’ ha dejado de hablar de esas cosas y también del referéndum en el que quiere plantear a los socios el cambio de modelo de club. Es posible que, por vez primera en muchos años, el ‘ser superior’ se arriesgue a perder una votación, él que las gana todas por 99 a 1. Y, sí, ya ven, el Real Madrid está tan mal como dicen. Y esta vez no tiene pinta de 'campeonar' en el minuto 95, no.