TENIS
"Una auténtica aventura": la odisea de siete españoles invitados por Alcaraz a ver la semifinal ante Zverev en Australia
El grupo de amigos residente en Sidney fue a ver un entrenamiento del tenista murciano y este se comprometió a conseguirles entradas después de confesarles que sus gritos de ánimo "se le habían metido en la cabeza"
Alcaraz llama a la épica para jugar su final soñada: contra vómitos, calambres y el mejor Zverev
Un grupo de siete jóvenes españoles logró entradas para el partido de semifinales de este viernes de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, después de que el murciano hablara con ellos y llegara a decir que sus cánticos se le "habían metido en la cabeza" y que esperaba verlos en semifinales.
"Está siendo una experiencia increíble… No nos lo creemos ninguno", explicó Lucas Melero a EFE y detalló que el grupo de amigos, procedentes de diferentes partes de España pero residentes en Sídney, había hecho ruido en redes y en los entrenamientos en los días previos ante la dificultad de conseguir entradas para el partido.
Según contó, tras abandonar su alojamiento y con un vuelo previsto para esa misma noche de vuelta a Sídney, decidieron acudir al recinto del Abierto en Melbourne con las mochilas para pasar las últimas horas antes de ir al aeropuerto. "Pensamos que estaríamos mejor allí que en la calle", señaló.
El saludo clave del murciano
El grupo llegó con tiempo para presenciar un entrenamiento de Alcaraz y se colocó en primera fila. "Carlos nos vio nada más llegar, se quedó mirándonos, sonrió y nos dijo: 'Joe, ¿estáis aquí?'", recordó. Tras el entrenamiento, el tenista se acercó a saludarles y, al enterarse de que no tenían entradas y de que debían marcharse ese mismo día, contactó con su equipo para intentar ayudarles.
El mánager pidió el número de teléfono de uno de los amigos y aseguró que intentaría conseguir los tíckets. Aunque el mensaje no llegaba y el grupo ya había solicitado un vehículo para dirigirse al aeropuerto, finalmente recibieron la confirmación: "tenemos entradas para todos".
"Empezamos a gritar en medio del recinto, a abrazarnos, medio llorando. Llamamos a nuestros padres y no nos lo podíamos creer", relató Melero, quien aseguró que fue "una de las mejores experiencias de nuestras vidas".
Tras conseguir alojamiento de urgencia, el grupo decidió quedarse en Melbourne hasta la final. "Está siendo una locura. Estamos viviendo una auténtica aventura", concluyó.
El murciano, que busca conquistar en Melbourne el único título de Grand Slam que aún falta en su palmarés, derrotó al alemán Alexander Zverev, tercero del mundo, con toda la épica del mundo. En la final aguarda el italiano Jannik Sinner, número dos del ránking ATP, o el serbio Novak Djokovic, cuarto. ¿Les conseguirá Alcaraz entradas también para la final? No cabe descartarlo.
- Sabalenka no se saluda con la ucraniana Svitolina y alcanza su cuarta final seguida en Australia
- El Barça proporcionará chubasqueros en el palco del Camp Nou para las autoridades
- España domina, vence y ya está en cuartos de la Eurocopa
- Albert Ramos: 'Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver son conscientes de que ha desaparecido mucho dinero que controlaban ellos
- FC Barcelona - Copenhague: La última jornada de la Champions, en directo
- Lamine lo cambia todo en un Barça que entra en el top-8 de la Champions
- Mourinho clasifica al Benfica, saca del Top-8 al Real Madrid y retrata a Arbeloa
- Mbappé, el más crítico del Real Madrid: 'El último gol es una vergüenza para nosotros