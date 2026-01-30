Flick se cansa de remontar con el Barça: "Hay que estar preparados desde el principio"

El partido ante el Copenhague dejó una nueva remontada para el historial del Barça de Hansi Flick. Una leyenda positiva porque el equipo acaba sacando adelante los resultados, pero que posee una connotación negativa: se encaja un gol antes de marcarlo. Y aunque el entrenador está orgulloso de la capacidad de sus futbolistas, también empieza a estar cansado de la cantinela.

"La mentalidad es buena, tenemos calidad y creemos en nosotros mismos, pero debemos seguir mejorando, sobre todo en los primeros minutos: hay que salir listos y preparados desde el principio. Es lo que quiero ver desde el inicio", reflexionaba ante la visita al Elche de este sábado (21 h.).

Lewandowski, Fermín y Raphinha, en el entrenamiento de este viernes. / Gorka Urresola Elvira / SPO

Una visita de la que el técnico alertó, recordando los apuros que pasó el Barça en Montjuïc aunque no lo parezca por el resultado (3-1). "Ellos tuvieron más posesión de balón que nosotros", subrayó Flick, al tiempo que felicitaba a Eder Sarabia por su labor en el cuadro ilicitano: "Es un equipo que me gusta ver y analizar por cómo juega, con sus salidas desde atrás con el balón controlado y su valentía".

Flick entiende que el Barça atraviesa una fase "importante" de la temporada. Es la cuarta semana, de seis, con un partido cada tres o cuatro días, y el equipo ha de extremar la atención en cada compromiso.

Los jugadores del FC Barcelona, durante el entrenamiento de este viernes en la ciudad deportiva. / Enric Fontcuberta / EFE

Demasiados goles

"No podemos esperar a ver qué pasa en la primera parte, sino que hay que dejarlo claro desde el inicio y empezar fuertes", insistía Flick con el temor de que un día al equipo no le alcancen las fuerzas para remontar el marcador. "La Champions y el final de la Liga serán difíciles de gestionar y nos costará mucha energía", aventuró. Lo sucedido frente al Inter en la pasada campaña, en las semifinales europeas, disipó "el sueño" de la Champions de los aficionados. "Y el nuestro", añadió Flick.

No era una crítica a sus jugadores porque todavía no repercute en el marcador ni ha costado ninguna competición, pero el técnico comparte que el Barça encaja "demasiados goles". Es un problema no resuelto desde la pasada campaña, y no va de nombres. Flick contrapone a esa debilidad defensiva que "nuestra actitud y mentalidad son buenas y es una de nuestras mayores fortalezas".

Pau Cubarsí y Eric Garcia salen al campo de entrenamiento este viernes. / Enric Fontcuberta / EFE

Casadí, Bernal y Dro

De buena mentalidad va sobrado el Barça por la abundancia de canteranos. "Llevan los colores del Barça en el corazón", destacó Flick de futbolistas como Casadó y Bernal, que tienen protagonismo y lo aceptan sin malas caras. "Hace uno año o dos ni se imaginaban dónde están ahora", destacó, al tiempo que agradecía su profesionalidad y su comportamiento.

"La paciencia es muy importante, porque estás jugando con los mejores jugadores del mundo y en el mejor club", dijo, en una alusión indirecta a Dro, que se marchó la pasada semana al Paris Saint Germain tras pagar su cláusula de rescisión. Flick había aplazado su opinión del caos hasta que se consumara la marcha del interior gallego.

Hizo un amago de eludir la pregunta, pero la contestó. "Me encanta este jugador. Obviamente estoy decepcionado. Aquí habría tenido un gran futuro, pero tomó una decisión diferente que tengo que respetar", valoró.