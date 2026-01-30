Fermín acuerda su renovación con el Barça hasta 2031

Fermín López tiene el privilegio desde este viernes de poseer el contrato más largo del Barça. Durará hasta 2031. La misma vigencia que el que firmó el pasado verano Joan Garcia, con la particularidad que el compromiso del centrocampista es una renovación del que ya tenía. La tercera renovación en dos años y medio. Lo que implica que es un reconocimiento y un premio a su labor, ya que el contrato actual se extendía hasta 2029.

La progresión futbolística de Fermín marcha acorde con la cotización del futbolista, que el pasado verano estuvo tentado por el Chelsea. La oferta del club inglés no acabó de convencer al Barça pese a que fue la más cuantiosa recibida por uno de sus futbolistas y que habría ayudado a aliviar los límites del fairplay. Ante la posibilidad de que cualquier equipo pudiera tentar de nuevo al jugador, de 22 años (nació el 11 de mayo de 2003 en El Campillo, Huelva), Deco y la junta actual han preferido blindarle. Será uno de los últimos trámites que atienda Joan Laporta antes de dimitir el 8 o 9 de febrero para presentarse a la reelección.

Fermín se incorporó al primer equipo del Barça en el verano de 2023, después de una cesión al Linares, por entonces en la Segunda B. El rendimiento que ofreció durante la pretemporada motivó que Xavi Hernández le convirtiera en miembro de la plantilla a todos los efectos, y ese mismo mes de agosto vio mejorado y ampliado su contrato, que terminaba en 2024, hasta 2027, con una cláusula de 400 millones de euros. El estreno de Fermín, su presentación ante la hinchada azulgrana, fue una fabulosa irrupción en el clásico frente al Real Madrid disputado en Dallas, donde clavó un zurdazo a la escuadra y dio una asistencia a Ferran Torres. Acabó la campaña con 42 partidos jugados (de 53 posibles) y 11 goles.

Fermín López, en el entrenamiento de este viernes previo al Elche-Barça. / Gorka Urresola Elvira / SPO

Al cabo de un año (octubre de 2024), Fermín volvía a entrar al despacho de Laporta para firmar otro contrato. Hasta 2029 y con 500 millones de cláusula. Figuraba el interior onubense en el grupo de hombres básicos que iban a formar la columna vertebral del Barça para los próximos años, como Pedri, Gavi, Araujo y otros. Y Fermín, con 46 partidos de 60 posibles y 8 goles, lo es.

Diez años después de haber llegado a Barcelona (en 2016, con 13 años fichó por el Barça), Fermín se ha consolidado en el primer equipo y ha sido internacional absoluto con España. Esta temporada ha disputado 16 partidos (se ha perdido 6 por lesión) y lleva 11 goles, cinco de ellos en la Champions, donde es el máximo anotador azulgrana conjuntamente con Marcus Rashford.