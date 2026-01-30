El Espanyol se apaga y sufre su tercera derrota seguida en un 2026 para olvidar

El año 2026 se le ha atragantado sin remedio al Espanyol. El equipo perico tenía este viernes en Cornellà una ocasión ideal para truncar su mala racha, pero el Alavés, que llegaba a Barcelona como peor visitante de la Liga, también sacó provecho del bajón perico (1-2). Golpeó primero el conjunto de Manolo González con el tanto de Roberto, pero Blanco y Boyé remontaron para los vitorianos. El Espanyol ha sumado un punto de 15 en el nuevo año y le espera un duro calendario con citas ante el Villarreal, Celta y Atlético.

En esta ocasión ni siquiera pudo refugiarse el bloque catalán en la actuación arbitral. Es cierto que el equipo sufrió decisiones muy cuestionables en sus anteriores derrotas ante Girona y Valencia, pero el tercer batacazo consecutivo llegó sin protagonismo del trencilla Sesma Espinosa. Al Espanyol, el mismo equipo que maravilló en casa durante la primera vuelta, le faltó clarividencia en sus acciones. El Alavés tuvo las ideas más claras y fue más eficaz.

Susto a los 27 segundos

Necesitaba un meneo el once perico después de las últimas actuaciones y Manolo optó por un cambio por línea. En la defensa, ubicó a Riedel de lateral derecho y dejó en el banquillo tanto a Omar como a Rubén, señalados en pasados duelos. En la medular, Expósito recuperó su puesto desplazando a Pol Lozano y, arriba, el técnico apostó por la doble punta, con Kike García en lugar de Pere Milla.

Manolo González gesticula durante el partido contra el Alavés. / Alejandro Garcia / EFE

Pronto pudo llevarse el primer tortazo el cuadro perico ante un rival que empezó con mucha intensidad y estuvo cerca de adelantarse a los 27 segundos, cuando más de un hincha aún no se había sentado en su localidad. El disparo de Ibáñez se marchó fuera por fortuna. Fue un susto en toda regla que puso firmes a los blanquiazules, que encontraron el camino del gol al cuarto de hora. Una jugada marca de la casa con centro de Romero y cabezazo perfecto de Roberto propició el subidón de una grada con casi 26.000 espectadores.

Cabrera, retratado

Poco les duró la alegría, ya que Antonio Blanco firmó las tablas con su primer tanto con el Alavés en 115 partidos. Tuvo que ser contra un Espanyol al que le costó horrores generar peligro y alcanzó el descanso con la sensación de que quedaba mucho por hacer. Intentó agitar de nuevo las cosas Manolo con los cambios. Pere Milla y Dolan suplieron a Jofre y Terrats antes de la hora de juego, pero estuvo más cerca el segundo gol vitoriano que el catalán. Dmitrovic se encargó de evitarlo ante Youssef (m. 63) y Guevara disparó fuera por poco.

Antonio Blanco dispara ante Romero en el tiro que acabó suponiendo el 1-1. / Alejandro Garcia / EFE

Lejos de mejorar el panorama, el Alavés se fue creyendo su superioridad y acabó sellando la remontada. Toni Martínez se zafó de un Cabrera demasiado blando y cedió a Boyé para batir a placer a Dmitrovic, que ya no pudo hacer más milagros (m. 71). El tremendo cabreo del meta serbio era el fiel reflejo de la pobre actuación de un Espanyol que solo rozó el empate en un tanto anulado a Kike García por fuera de juego y otro cabezazo del ariete en último suspiro.