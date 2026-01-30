Baloncesto
El español Chus Bueno, nuevo director general de la Euroliga
El español Chus Bueno ha sido nombrado nuevo director general de la Euroliga en sustitución del lituano Paulius Motiejunas, que ejercía el cargo desde junio de 2022, según se informó en un comunicado.
Así lo decidieron este viernes de forma unánime los responsables de la competición europea, que se encuentra en un momento clave desde su creación, en el año 2000, después de la irrupción de la NBA para impulsar una liga en el viejo continente de la mano de la FIBA.
