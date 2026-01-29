Trubin, el portero ucraniano del Benfica marcado por la guerra que hundió al Real Madrid

Anatoli Trubin, el portero ucraniano del Benfica y protagonista indiscutible de la jornada decisiva de la Champions, reconoció ante los medios de comunicación su desconcierto ante los aspavientos de sus compañeros pidiéndole que se incorporara al ataque en la última jugada. "No sabía que tenía que subir", dijo después de marcar de cabeza el cuarto gol del equipo portugués, el que le clasificó para el play off, hundió aún más al Madrid de Álvaro Arbeloa y emocionó a Jose Mourinho.

El cancerbero había agarrado el balón poco antes y se tiró al césped para perder tiempo. El gesto desesperó al palco y al banquillo del Benfica. Desconocía Trubin que le iba a su equipo de un gol para pasar a la ronda de eliminatorias. Pensaba en el 3-2 como un resultado feliz. Ante los gestos enérgicos de la banda y al enterarse de la situación, pidió permiso al staff técnico. Mourinho hizo el gesto. Arriba. "Me dijeron que subiera". Y allá que fue.

Anatoliy Trubin celebra ante Vinicius su gol impensado ante el Madrid. / JOSE SENA GOULAO / EFE

"Es algo increíble que nunca había hecho antes", sentenció el guardameta. Ni subir ni marcar un gol decisivo en el último instante. Una falta lateral, desde casi el medio del campo, muy bien colgada, que Trubin remató de forma impecable con la cabeza, desatando la locura en el estadio lisboeta.

Lejos de ahí, en Manchester, Pep Guardiola se puso las manos a la cabeza al ver subir al portero. El City dependía de la derrota del Madrid para clasificarse entre los ocho primeros. Así que fue un susto ver a Trubin ir a por el remate. Tampoco sabía de la necesidad del gol. "Gritábamos': ¿Dónde vas?' El Real Madrid pudo haber marcado y nos pudimos quedar fuera del top 8". La respuesta: fue Trubin a enfundarse la camiseta del héroe.

Marcado por el conflicto con Rusia

Anatolii Volodymyrovych Trubin nació en Donetsk hace 24 años y posiblemente le resultaría imposible imaginar una situación como la de este miércoles en 2014, cuando se vio obligado a salir de su ciudad y mudarse a Kiev. Formaba parte de la academia del Shakhtar, el club de su ciudad, el más laureado de Ucrania. Tenía solo 14 años. El conflicto con Rusia ha marcado su vida.

La anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, que llevó a paramilitares, respaldados por el presidente ruso Vladimir Putin, a tomar territorio en el Donbás forzó esa mudanza no deseada en plena adolescencia. Donestk es la capital no oficial del Donbás.

Trubin volvió a refugiarse en 2022, dentro de su país, al desplazarse a Lutsk junto a su madre y su hermana tras la invasión rusa en Ucrania, desencadenando la guerra que no parece tener fin.

10 millones de traspaso

En el Shakhtar comenzó su carrera profesional y debutó el 26 de mayo de 2019, disputando un total de 94 encuentros. A principios de la campaña 2023-24 fue traspasado al Benfica a cambio de diez millones de euros, y uno más en variables, y un 40% de una plusvalía de una futura venta.

Es un portero corpulento, que roza los dos metros, internacional con su país en la selección sub-17, sub-19 y sub-21. En 2021 debutó con la absoluta en un encuentro de clasificación para el Mundial de 2022 ante Kazajistán.

Con Ucrania jugó dos partidos de la Eurocopa 2024 de Alemania y a estas alturas ya lleva 26 internacionales. Se disputa el puesto de número 1 con Lunin, el portero suplente de Courtois.

Y nada le emociona más que jugar para su país. Un portero que ha tenido que vivir muchas circunstancias complejas. "Todas estas situaciones me han hecho madurar más rápido", ha declarado el portero, que ha descargado su rabia en varias ocasiones contra Putin y Rusia.

Jose Mourinho corre para celebrar la clasificación para el playoff de la Champions del Benfica con su claro triunfo sobre el Madrid. / Armando Franca / AP

"No creíamos que esto pudiera pasar. Nadie esperaba que Rusia fuera tan bárbara y cruel. Esto es una auténtica pesadilla. No entiendo cómo son capaces de algo así. Destruyeron tantas ciudades hermosas y mataron a tantos civiles. Es una catástrofe", declaró a Goal.

En los partidos en que se ha enfrentado a jugadores rusos ha sido militante en negar el saludo. En el playoff de la Champions que disputó el Benfica ante el Mónaco el pasado año, Trubin se negó a hacerlo con Aleksandr Golovin antes del inicio del encuentro de ida.

"Hasta 2014 -dijo a Goal- considerábamos a Rusia simplemente un vecino. No había resentimientos entre los dos países. Era impensable que estallara una guerra, primero en Donetsk y luego en toda Ucrania. Rusia ya no existe para mí como país. Creo que las heridas tardarán mucho en sanar. Solo quiero que esta guerra termine lo antes posible, para que las cosas vuelvan a ser como antes".

El tanto ante el Madrid, un bálsamo a la pena de la guerra.