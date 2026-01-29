El mercado estalla: Quartararo, a Honda, y Martín, a Yamaha

Cuando abandonamos Madonna di Campiglio, la preciosa y lujosa estación de esquí de los Dolomitas donde la fábrica Ducati presenta cada año, con el mejor estilo y diseño italiano, su equipo oficial de MotoGP, todos teníamos claro que el mercado de pilotos iba a estallar mucho antes de que arrancase el primer gran premio de la temporada (Buriram, Tailandia, 1 de marzo) y que, tanto las escuderías como las fábricas y, por supuesto, los pilotos, cuyos contratos, todos, concluyen este año, se moverían antes de lo previsto para que no se les escapasen aquellos campeones que les gustaría contratar.

Todo surgió de los comentarios del campeonísimo Marc Márquez (Ducati), que aseguró que estaba a punto, a punto, de renovar, dos años más (2027 y 2028) por la marca de Borgo Panigale (“he pasado de estar 8 sobre 10, a estar 9 sobre 10, en las expectativas de renovar por Ducati”, dijo) y, no solo hizo ese comentario, sino que ‘ET' también dijo que su anuncio “como el de otros pilotos y marcas” se produciría “probablemente” antes de que se dispute el primer gran premio, en Tailandia.

Dicho y hecho, aunque ni Honda ni Yamaha han hecho, todavía, comunicado oficial alguno confirmando que las dos noticias adelantadas hoy por motorsport.com son ciertas, que el francés Fabio Quartaiaro ya ha firmado por el equipo alado y que Jorge Martín, harto desde hace ya más de un año de Aprilia, correrá, los dos próximos años, en la ‘nueva era’ de MotoGP con el firma de los diapasones, en el puesto, por supuesto, que dejará vacante ‘el Diablo’ francés, lo cierto es que las dos operaciones son ya un hecho.

El francés Fabio Quartararo cambiará, el próximo año, la Yamaha por la esperanzadora Honda. / ALEJANDRO CERESUELA

Tanto Quartararo, vencedor del título grande en 2021, como 'Martinator', que lo conquistó en 2024, son dos de los flamantes campeones que aprovecharon el periodo de ausencia, de lesión y recuperación del mayor de los Márquez Alentá para hacerse con el título más deseado, de la misma forma que Joan Mir se coronó en 2020 y Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, lo hizo en 2022 y 2023. Regresado a lo grande ‘il cannibale’, como llaman a MM93 en Italia, parece ser que los pilotos de la parrilla de MotoGP van a sufrir mucho más para volver a coronarse reyes de la categoría.

"Los pilotos, la próxima temporada, influirán mucho más en el rendimiento de las motos pues, al tener menos ayudas a la conducción y ser las motos muy diferentes a las actuales, sus manos, su pericia, su experiencia y, sí, también su determinación y coraje pueden hacer que una moto gane y otra, no". Davide Tardozzi — Team Manager del equipo campeón Lenovo Ducati

Los fichajes, insisto, por confirmar, de Quartararo por Honda y Martín con Yamaha forman parte del deseo de las fábricas de tener en sus boxes, no tanto a los mejores pilotos o campeones, como a los profesionales más valientes y determinantes, capaces de jugarse la vida para sacar el mayor rendimiento posible, en este caso, a la nueva Honda, que está regresando de una larga crisis, y a la Yamaha del futuro. Y es evidente que, junto a Marc Márquez, el ‘Diablo’ y ‘Martinator’, al igual que Pedro Acosta, otro de los más deseados, son los pilotos más atrevidos cuando se apaga el semáforo de cualquier GP.

A la decepción que Martín ha sufrido con Aprilia (no olvidemos que ya quiso abandonar la escudería de Noale, nada más arrancar el Mundial-2025), se añade el desencanto que Quartararo ha vivido con Yamaha y su escasa implicación en la mejora de la M1. El ‘Diablo’, que ya renovó, en 2024, con la firma de los diapasones “haciendo un acto de fe”, como dijo el propio piloto francés, ha visto abierta la puerta de Honda, la fábrica más ganadora del mundo, y ha decidido firmar con ellos antes de que se le adelantase cualquier otro campeón.

Jorge Martín, actual piloto de Aprelia, se irá a Yamaha, en el puesto de Fabio Quartararo, la próxima temporada. / APRILIA RACING TEAM

Cualquier escudería, cualquier fábrica, cualquier jefe de equipo quisiera tener en su ‘team’ a dos campeones agresivos, determinantes, como Quartararo y Martín, así que es evidente que tanto Honda como Yamaha se han movido con habilidad, rapidez y determinación a la hora de reforzar sus estructuras de cara al decisivo e imprevisto 2027. Ese año, es decir, la próxima temporada, las motos serán totalmente distintas a las de esta campaña. “En el 2027”, comentó el italiano Davide Tardozzi, Team Manager de Lenovo Ducati, a El Periódico en Madonna di Campiglio, “los pilotos serán mucho más decisivos y, cuando digo mucho más decisivos me refiero, sí, a mucho más que en las últimas temporadas. Las manos, la pericia, la determinación, la experiencia y el coraje de los pilotos, con el nuevo concepto de moto que todas las fábricas pondremos en la pista, serán, probablemente, lo que haga que una marca gane o no, pues, entre otras cosas, desaparecen muchas de las ayudas a la conducción que poseen todas las motos en estos momentos".

Es evidente que, en ese sentido, la experiencia de Quartararo y Martín, dos campeones con ganas de reivindicarse y, sin duda, con muy mala suerte en el último año (la Yamaha nunca fue competitiva y Martín se pasó lesionado casi todo el 2025), será vital para la resurrección de Honda y Yamaha y, por supuesto, del 'Diablo' y de 'Martinator'. No es un secreto que, en el ''paddock’ de MotoGP, todo el mundo cree que Honda está de vuelta de una tremenda crisis de resultados y competitividad, mientras que a Yamaha se le siguen viendo las costuras en el sentido de que nadie sabe si sus jefazos japoneses están o no en el deseo de volver a crear una moto que permita a sus pilotos, como poco, aspirar al podio en cada GP.