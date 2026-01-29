Manolo quiere olvidarse de los árbitros y pide un partido "normal" ante el Alavés: "No quiero que me den nada, pero tampoco que me quiten"

Parece mentira que con una racha de un punto de 12 posibles el Espanyol continúe en la quinta plaza de la Liga. Pero esa realidad demuestra la igualdad de la competición y corrobora el excelente rendimiento del equipo perico en la primera vuelta. Este viernes (21.00 horas) llega una ocasión excelente para reencontrarse, tumbar al Alavés y olvidar los últimos tropiezos, alguno especialmente doloroso por las actuaciones arbitrales.

Tres derrotas ante Barça (0-2), Girona (0-2) y Valencia (3-2) y un empate contra el Levante (1-1) es el balance del conjunto de Manolo González en el nuevo año. Tres penaltis polémicos en los dos últimos duelos enervaron aún más a los pericos, que vieron como el Comité Técnico de Árbitros reconocía el error de Mestalla. Ahora toca olvidar las quejas y solventar los problemas a base de fútbol, recuperando la mejor versión del equipo en Cornellà.

Las dos claves

"No voy a hablar más de los árbitros. Estamos centrados en ganar y en el fútbol. Hay que intentar ganar el partido con fútbol. Hemos trabajado varias situaciones de cara a mañana. Hay que ser efectivos cara a gol y dejar la portería a cero, que ahora, sin que nos lleguen mucho, nos está costando lograr. Van a ser las dos claves", reflexionó este jueves Manolo.

El técnico solo desea un partido "normal" sin polémicas de ningún tipo más allá de los lances del juego. "No quiero que me regalen nada, pero tampoco que me lo quiten. Queremos ganar mereciéndolo. Con fútbol, como hemos hecho esta temporada. Hay que estar al margen de las cosas extradeportivas, que no nos saquen del partido", remarcó el preparador.

"He pedido a Mbappé"

Manolo bromeó son la situación del mercado de invierno y las dificultades para encontrar un punta: "He pedido a Mbappé, se ve que no está metiendo goles e igual viene. El club mira nombres y valora jugadores. Hay algunos que han salido y no son verdad. Será tema de representantes. El club está enfocado, tratando de elevar el nivel de la plantilla".

Noticias relacionadas

El preparador solo tiene la baja del lesionado Puado, pero podría replantearse el once en busca de una reacción. Omar volverá al lateral derecho tras su sanción, mientras Expósito debería recuperar su sitio en la medular. Dolan y Kike García también podrían entrar ante un rival que ya no contará con Carlos Vicente, traspasado al Birmingham por ocho millones. "Ganar siempre lo calma todo. El fútbol son resultados. Queremos ganar lo más pronto posible. Estamos preparados para conseguirlo", concluyó Manolo.