España arrasa a Rumanía y avanza en su puesta a punto para Países Bajos en el Europeo

España, actual campeona olímpica, atropelló este jueves a Rumanía, a la que derrotó por un contundente 4-22 en el último partido de la primera fase del Europeo femenino que se disputa en Funchal (Portugal).

El equipo dirigido por Jordi Valls, que tuvo en Queralt Anton a su referente ofensiva con cinco goles sin fallo, aprovechó el encuentro para seguir afinando sus armas de cara a la segunda fase.

El combinado nacional afronta esta ronda sin puntos tras la derrota ante Hungría en la primera jornada y arrancará este sábado frente a Israel (16:00 horas), en un duelo que deberá ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación a semifinales antes del decisivo choque ante la vigente campeona continental, Países Bajos.

Desde el primer esprint se evidenció el abismo entre las campeonas olímpicas y una selección inédita en unos Juegos. España arrancó con autoridad, convirtió el partido en un monólogo y utilizó a Rumanía como banco de pruebas con la decisiva segunda fase en el horizonte.

Antes de que se cumpliera el primer minuto, Paula Leitón abrió el marcador y, a partir de ahí, se desató el festival: Irene González, Paula Crespí, Queralt Anton, Elena Ruiz por partida doble y Carlota Peñalver ampliaron una brecha que solo pudo maquillar, de forma testimonial, la joven de 15 años Sara-Maria Pascu (1-7).

El combinado español bajó una marcha en ataque y apostó por posesiones más largas para ensayar situaciones propias de duelos más exigentes. El ritmo anotador decayó, pero ni la rotación masiva ni el mayor protagonismo de las más jóvenes alteraron el guión: Queralt Anton, con tres goles, lideró el apartado ofensivo hasta el cómodo 2-11 al descanso.

Tras el receso, las hermanas Ruiz ampliaron la ventaja hasta el 2-13 (min. 19). Carlota Peñalver, por partida doble, y la propia Anton continuaron castigando el lento repliegue defensivo de una Rumanía poco intensa atrás. Sin mayor historia, el conjunto rumano volvió a quedarse en un solo gol, alcanzándose el 3-16.

El equipo que dirige Jordi Valls no encontró oposición a las jugadas de pizarra, que pudo perfeccionar con continuas conexiones al centro para lanzamientos rápidos. Mireia Guiral y Paula Crespí sacaron rédito de ese recurso para soltar el brazo y Queralt Anton cerró el 4-22 definitivo, igualando los 22 tantos anotados ante Portugal.