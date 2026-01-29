Así queda la clasificación de la Champions

La fase liga de la Champions League 2025/26 ha lllegado este miércoles 28 de enero a su jornada final. Los 18 partidos se han jugado de manera simultánea, con 30 de los 36 equipos con su clasificación en juego, entre ellos el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic. En este gráfico les ofrecemos una actualización en tiempo real de la clasificación. Los ocho primeros se han clasificado a octavos de final de manera directa y los que han acabado entre la 9ª y la 24ª tendrán que disputar una eliminatoria previa. Los que han acabado a partir de la 25ª posición quedan eliminados de las competiciones europeas esta temporada.