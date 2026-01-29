El Barça de Flick sobrevive a la hegemonía financiera de la Premier League: "Es la mejor liga del mundo porque gastan más dinero"

Robert Sánchez sentenció al Barça cuando el Chelsea le endosó un doloroso 3-0 a los de Hansi Flick en Stamford Bridge el pasado 25 de noviembre: "Todos son muy buenos hasta que llegan a la Premier League. Nos veo favoritos a ganar la Champions, no al Barça." Todavía es pronto para valorar si el portero español acertó en su vaticinio, pero de momento el conjunto azulgrana es el único equipo español que ha sobrevivido al dominio inglés y se ha colado entre los ocho mejor clasificados de la fase liga de la Champions. El Madrid se descolgó de la tercera a la novena plaza de forma estrepitosa tras caer en el campo del Benfica (4-2), y dejó su lugar al Manchester City de Guardiola, que junto al Arsenal, Liverpool, Tottenham y Chelsea forman el quinteto de clubes ingleses que se ha apoderado de la cima de Europa.

"La mejor liga del mundo es la Premier League porque gastan más dinero", dijo Flick tras la victoria del Barça frente al Copenhague (4-1). El técnico alemán es consciente de la diferencia económica que separa un campeonato con el resto, pues la hegemonía financiera de la Premier League no es solo una percepción, sino una realidad respaldada por cifras que, en ocasiones, triplican o cuadruplican el gasto de sus competidores directos. El gasto neto (compras menos ventas) es donde mejor se aprecia la desigualdad. Mientras la Premier inyecta dinero externo y opera en números negativos sin problemas, las otras ligas dependen de vender para poder comprar. El nuevo formato de la Champions permite que este desequilibrio financiero se aprecie con más claridad todavía: "Pueden comprar muchos jugadores... lo vemos en cada mercado de fichajes", añadió Flick.

La brecha económica

Los números hablan claro: la Premier League cerró la última ventana de traspasos de verano con un balance negativo de -€1.663 millones. Por su parte, la Bundesliga (+€159M) y la Ligue 1 (+€376M) terminaron con saldos positivos (ganaron más dinero del que gastaron), mientras que LaLiga mantiene un perfil extremadamente austero con un balance casi equilibrado (apenas +€37M), reflejando las estrictas normas de control económico de Javier Tebas. La Serie A es la única de la cinco grandes ligas que, además de la Premier League por mucha distancia, tuvo un balance negativo en el último mercado de fichajes (-€113M). LaLiga es la que menos ingresos genera (€746M) de las cinco grandes ligas, mientras que la Premier es la que más (€2.28M), según Transfermarkt.

Marc Cucurella recibe la falta que signifca la segunda amarilla para Ronald Araujo en el Chelsea-FC Barcelona. / NEIL HALL / EFE

El panorama actual es el resultado de cinco años en los que una pequeña brecha ha ido aumentando de tamaño hasta convertirse en un abismo económico. Mientras LaLiga alcanzó su pico de gasto en 2019 y luego se desplomó debido a la pandemia y el estricto control financiero, la Premier ha mantenido una curva ascendente casi ininterrumpida. El punto de inflexión fue la temporada 2019/20, cuando LaLiga rompió el récord gastando 1.500 millones de euros, impulsado por los fichajes de João Félix, Griezmann y Hazard. Esa temporada la Premier gastó 1.700 millones de euros, y parecía estar cerca, pero en las últimas dos temporadas, el gasto de LaLiga se ha estabilizado en torno a los 600 millones de euros, mientras que la Premier League se ha disparado y se mueve de forma recurrente alrededor de los €3.000M.

Duelos directos

La Champions ha sido el escenario donde la brecha económica se ha traducido en una superioridad deportiva aplastante. Los datos de la fase de liga muestran un dominio casi total de los clubes ingleses sobre los españoles, con un balance de 9 victorias en 10 partidos favorable a los equipos Premier en los duelos directos. La única victoria que han logrado los españoles fue la del Barça contra el Newcastle (2-1), un partido muy igualado que curiosamente resolvió el inglés Marcus Rashford con un magistral doblete. En total, los clubes de la Premier han promediado 2,19 puntos por partido en esta fase liga de la Champions, primeros con mucha diferencia sobre los de Portugal, en segunda posición con un promedio de 1,56 puntos. Los españoles han terminado quintos, con 1,33 por encuentro.

Marcus Rashford celebra su segundo gol en St James' Park. / Associated Press/LaPresse / LAP

Los resultados en el campo se reflejan directamente en la tabla, donde los ingleses ocupan cinco de los ocho puestos de privilegio que otorga el acceso directo a octavos. El Barça es el único de los cinco españoles que no ha quedado relegado al repechaje o directamente eliminado, como el Villarreal que no ha ganado ni un solo partido. El Athletic es el otro club español que no continuará en la próxima fase tras ser remontado en casa contra el Sporting de Portugal (2-3), mientras que los grandes de la capital desaprovecharon la oportunidad de clasificarse directamente y deberán afrontar dos partidos más para obtener el billete a octavos.