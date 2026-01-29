Antony y Abde agarran los octavos para el Betis y Fer López da ventaja al Celta

El Real Betis aseguró su billete directo a octavos de final de la Liga Europa este jueves con la victoria (2-1) ante el Feyenoord en la octava y última jornada de la fase liga, mientras que el Celta cumplió con el 'Top 16', con un 1-1 ante el Estrella Roja, para al menos jugar la vuelta del 'pla-yoff' en casa.

El conjunto andaluz arrancó en La Cartuja con ímpetu y se notó por un gol en el minuto 6 de Ez Abde, remachando a bocajarro una asistencia rasa de Pablo Fornals en un arreón impulsado por Antony dos Santos; sin embargo, el VAR avisó al colegiado de campo y éste anuló todo debido a una falta en el centro del campo del propio Antony en el origen de la jugada.

Latigazo brasileño

Para desquitarse, el brasileño marcó en el minuto 17 con un latigazo de zurda desde fuera del área y que entró casi por la escuadra. En el 28 se anuló otro gol local tras fallar el portero del Feyenoord y ver el árbitro falta de 'Chimy' Ávila en su forcejeo con un defensa antes de rematar. Pese a eso, Abde hizo el 2-0 bético con un cabezazo después de un centro de Antony.

Dos tiros a bocajarro de los visitantes probaron a Pau López cerca del descanso y Cyle Larin marcó ahí en un rechace, pero se señaló un fuera de juego y no valió. Al regreso de vestuarios, Larin volvió a avisar con un cabezazo desviado y luego con otro remate que frenó Pau López. Los cambios sentaron mejor al Feyenoord y lo evidenció el bonito 2-1 del minuto 77.

En un pase en largo, Pau López salió de su área en un lateral y Casper Tengstedt domó el balón, se giró y tiró rápidamente lo que se convirtió en vaselina. De ahí hasta la conclusión, el cuadro neerlandés buscó otro gol que nunca llegó y eso selló la victoria de un Betis inquilino del cuarto puesto en esta liguilla, clasificado directamente para octavos de final.

Borja Iglesias, al poste

Mientras, el Celta fue de menos a más sin lograr los tres puntos, aunque el 'Top 8' no se había puesto a tiro y sí al menos el objetivo del 'Top 16'. El Estrella Roja rondó el gol en los primeros 15 minutos, con dos tantos anulados a Marko Arnautovic, uno por falta y otro por fuera de juego. A partir de ahí, las ocasiones fueron visitantes en el Stadion Rajko Mitic.

Borja Iglesias se estrelló con el poste y Javi Rueda dio muchos problemas a los locales, sin moverse el 0-0 al descanso en Belgrado. Los de Claudio Giráldez mandaron en el segundo tiempo pero con falta de profundidad, despertada con la entrada de Fer López, inscrito sobre la bocina. Sin embargo, los cambios también se notaron en los locales, lo que parecía condenar el partido al empate.

Ferran Jutglà perdonó a un palmo de la línea y el regreso de Fer López de celeste dio al Celta el 0-1 con un tremendo gol con el exterior en el minuto 87. Sin embargo, la obra de arte del futbolista vigués, refuerzo de invierno desde el Wolves, la anuló Bruno Duarte a los dos minutos. Los de Giráldez sufrieron el asedio final de los serbios pero ataron el objetivo del 'Top 16' para jugar la vuelta del 'playoff' en casa contra Lille o PAOK.