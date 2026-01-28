Última jornada de la Champions 2025/26: en qué canal y dial de Movistar+ ver cada partido y el Multichampions por TV

La fase liga de la Champions League 2025/26 llega este miércoles 28 de enero a su jornada final. Los 18 partidos se juegan de manera simultánea a partir de las 21.00 horas, con 30 de los 36 equipos con su clasificación en juego, entre ellos el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic. Con motivos de esta jornada simultánea, Movistar+ ha habilitado 19 canales diferentes para ofrecerlos todos en directo por TV, uno para cada uno de los partidos y otro adicional para el Multichampions.

En qué canal ver el Multichampions

La emisión simultánea en Multichampions de los 18 partidos de la última jornada de la Champions se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 6 en el dial 182 de Movistar+.

En qué canal ver SL Benfica - Real Madrid de la Champions

El partido entre SL Benfica y Real Madrid se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 1 en el dial 60 de Movistar+.

En qué canal ver FC Barcelona - Copenhague de la Champions

El partido entre FC Barcelona y Copenhague se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 2 en el dial 61 de Movistar+.

Marcus Rashford habla con Hansi Flick durante el entrenamiento previo al Barça-Copenhague. / Alejandro García / EFE

En qué canal ver Atlético de Madrid - Bodo/Glimt de la Champions

El partido entre Atlético de Madrid y Bodo/Glimt se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 3 en el dial 62 de Movistar+.

En qué canal ver Athletic Club - Sporting Portugal de la Champions

El partido entre Athletic Club y Sporting Portugal se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 4 en el dial 180 de Movistar+.

En qué canal ver Leverkusen - Villarreal de la Champions

El partido entre Leverkusen y Villarreal se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 5 en el dial 181 de Movistar+.

Champions League: Athletic - PSG. / Javier Zorrilla / EFE

En qué canal ver PSG - Newcastle de la Champions

El partido entre PSG y Newcastle se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 7 en el dial 183 de Movistar+.

En qué canal ver Manchester City - Galatasaray de la Champions

El partido entre Manchester City y Galatasaray se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 8 en el dial 184 de Movistar+.

En qué canal ver Dortmund - Inter de la Champions

El partido entre Dortmund e Inter se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 9 en el dial 185 de Movistar+.

Chelsea-Barça. / Associated Press / LaPresse / LAP

En qué canal ver Napoli - Chelsea de la Champions

El partido entre Napoli y Chelsea se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 10 en el dial 186 de Movistar+.

En qué canal ver Mónaco - Juventus de la Champions

El partido entre Mónaco y Juventus se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 11 en el dial 187 de Movistar+.

En qué canal ver Ajax - Olympiacos de la Champions

El partido entre Ajax y Olympiacos se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 12 en el dial 188 de Movistar+.

En qué canal ver Union St-Gilloise - Atalanta de la Champions

El partido entre Union St-Gilloise y Atalanta se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 13 en el dial 189 de Movistar+.

Harry Kane, delantero del Bayern. / LEONHARD SIMON / EFE

En qué canal ver PSV - Bayern de la Champions

El partido entre PSV y Bayern se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 14 en el dial 170 de Movistar+.

En qué canal ver Brujas - Marsella de la Champions

El partido entre Brujas y Marsella se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 15 en el dial 171 de Movistar+.

En qué canal ver Liverpool - Qarabag de la Champions

El partido entre Liverpool y Qarabag se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 16 en el dial 172 de Movistar+.

Liverpool y Arsenal. / Ian Walton / AP

En qué canal ver Arsenal - Kairat de la Champions

El partido entre Arsenal y Kairat se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 17 en el dial 173 de Movistar+.

En qué canal ver Frankfurt - Tottenham de la Champions

El partido entre Frankfurt y Tottenham se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 18 en el dial 174 de Movistar+.

En qué canal ver Pafos - Slavia Praga de la Champions

El partido entre Pafos y Slavia Praga se podrá ver esta noche, a las 21.00 horas, en el canal Liga de Campeones 19 en el dial 175 de Movistar+.