Tenis
Sinner vuela a por Djokovic en Australia
El italiano supera a Ben Shelton en tres sets y alcanza su novena semifinal de Grand Slam
Jannik Sinner sigue sin dudar lo más mínimo camino a su tercer título en el Open de Australia. El italiano se deshizo del portentoso Ben Shelton sin ceder un solo set (6-3, 6-4 y 6-4) y deja ya muy atrás aquel susto en tercera ronda por culpa del calor extremo.
Fue un nuevo paseo del campeón ante un Shelton que sigue sin poder hacerle lo más mínimo de daño, siendo ya 22 sets consecutivos los que lleva a su favor Sinner en el cara a cara particular.
Novena semifinal de Grand Slam para él, donde se medirá otra vez a Novak Djokovic, como ya sucedió en Roland Garros y Wimbledon del pasado año.
Junto a Alcaraz, el serbio y el italiano vuelven a estar a semifinales, siendo ya cuatro consecutivos en los que los tres grandes nombres del momento han puesto presencia en la penúltima ronda.
Susto en la pierna
Pese a controlar a la perfección el partido en todo momento, Sinner encendió las alarmas al final del segundo set mostrando que algo no andaba bien en su pierna. Algún gesto raro hacia su banquillo, pero nada diferente en el juego.
En los dos primeros sets, rotura inicial para tomar el mando. En el tercero, esperó hasta el final para dar el golpe mortal a Shelton. Otro partido redondo para poner rumbo a sus sextas semifinales de Grand Slam consecutivas.
