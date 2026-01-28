Pau Navarro, ganador del Dakar en challenger: "Sin ayuda financiera el año que viene no correré"

Pau Navarro (Llagostera, 2004) cruzó la meta del Dakar el pasado sábado con los sentimientos desbordados. Iba gritando, junto a su copiloto Jan Rosa, mientras trataba de digerir lo que acababa de suceder. "Dos chavales hemos ganado el Dakar", repetía incredulo al cruzar la meta con su Odissey Academy by BBR. El simple hecho de llegar a disputar este rally ya fue una proeza, pero terminarlo con una victoria fue épico. Una semana más tarde, con los sentimientos ya algo más diluidos, atiende a EL PERIÓDICO con su Touareg.

Tras ganar el Dakar dijo que el mismo lunes tenía que ir a trabajar.

Sí, trabajo en la empresa familiar de alquiler de maquinaria. Es mi plan B por si las cosas no salen, pero está siendo también mi plan A porque no es posible, de momento, dedicarme profesionalmente a pilotar. Si pudiera hacer la carta de Reyes pediría un buen coche, un buen equipo y poder dar mi 100%. No quiero estar por estar, quiero competir con herramientas. Llevar el peso de la responsabilidad y demostrar que puedo con ello. Hasta ahora la responsabilidad mayor con la que cargaba era saber que mi familia había hecho un esfuerzo económico enorme para que yo compitiera.

¿Cómo llegó al Dakar?

Por mi padre, que era un gran apasionado. Me comí muchas broncas de mi madre por intentar ver los programas de Dakar de pequeño a escondidas porque terminaban tarde (ríe). Lo primero que probé fue el karting a los 4 años pero, no me gustó el ambiente. Allí todo el mundo pensaba que su hijo era Fernando Alonso. Me pasé al fútbol y no fue hasta más adelante cuando volví al motor como copiloto. Lo peor del Dakar fue que mis padres me dijeron que para ir tendría que ir a la tele. Soy súper tímido y me cuesta mucho exponerme, pero es el precio a pagar.

Esta ha sido su mejor participación, pero no la primera.

Sí, tal cual. Las primeras dos veces fui de copiloto en camión, la primera con 16 años, y creo que ha sido precisamente esa experiencia de navegación la que me ha permitido este año que todo fuera más fácil. Cuando cumplí los 18 empecé a pilotar y empecé otro proceso de aprendizaje. El primer año de piloto corrí en un Can-Am, en SSV, y fuimos novenos, el siguiente, con Mini y tuve que abandonar a los dos días proque me rompí el escafoide. Fue mi momento más humilde. Nada salía bien. El año pasado, a una semana de embarcar, Red Bull Austria nos llamó y nos ayudó a ir con ellos en challenger.

¿Cómo cerró su participación este año?

A dos semanas de salir hacia Marruecos, Red Bull España nos llamó para comunicarnos que nos retiraba el apoyo. No quisieron apostar por mi proyecto porque necesitaban gente con más presencia mediática y recorrido social. Lo comprendo, aunque no lo comparto. Seguimos trabajando incansablemente para conseguir apoyo, pero se nos iban cayendo algunos esponsors que habíamos cerrado a principios de año y no pintaba bien. Por suerte, encontramos a KH-7 y nos respaldaron. Antes de ir a este Dakar lo veía todo negro. Salí con la mentalidad de que había que disfrutarlo porque podría ser el último. Y todavía puede serlo, porque sin ayuda financiera el año que viene no correré.

Sorprende que no pueda correr habiendo salido campeón.

Sí, pero es que es así. He tenido esponsors que me han ayudado mucho, pero la mayoría del esfuerzo siempre ha sido familiar. Es un deporte muy dificil para entrar si no tienes muchos seguidores. Soy consciente de que soy un privilegiado por haberlo podido vivir, pero este año era mi tope. Tengo dos hermanas y no quiero que mi familia invierta todo en mí, no quiero ser egoísta. Este año he empezado a tener algunas reuniones más que el año pasado, pero a ver cómo termina todo. Me gustaría ir a por un coche oficial, claramente, pero hay muchos pilotos que llevan muchos años en la competición y yo sé que no tengo tanta experiencia como ellos. Soy consciente de que todavía me falta recorrer camino para tener un nombre, pero con un proyecto serio sé que en un par de años podemos hacer algo interesante. Nos hace falta mucho entrenamiento.

Su estrategia este año fue la regularidad.

Sí, a diferencia del año pasado que la segunda semana tuvimos que salvar lo que hicimos en la primera, en esta edición conseguimos ser muy constantes desde el principio. Realmente podríamos haber ido en cabeza desde la segunda etapa, pero pusimos mucho 'seny' para no precipitarnos. Veíamos que todos pinchaban y nosotros estábamos siendo prudentes para evitarlo. Empezábamos las etapas fuera del top 10 y poco a poco íbamos llegando. Somos diésel (ríe).

Sufrió la desconexión de un conector en la segunda etapa maratón y saltaron todas las alarmas. ¿Qué ocurrió?

A ver, yo lo que dije es que el primer día del maratón no falló nada y tras pasar la noche en el vivac sin tocar el coche para nada, en el primer kilómetro del día siguiente se desconectó. Es un sensor que hay que desenchufarlo manualmente porque lleva un seguro. Los mecánicos me han dicho que ahí tuvo que haber una mano. De ahí a los titulares de sabotaje ya... Nunca sabremos qué pasó.

¿Le ayudaron sus amuletos?

Seguro. Les pedí ayuda. Llevé una moneda de dos euros que me dio mi abuelo dos días antes de fallecer. De pequeño me daba un euro por cada gol que marcaba y el año pasado me debía uno por la etapa que gané en el Dakar 2025, le pedí que me diera dos para llevarlo a él y al otro abuelo representados. Llevaba también unas cintas en el volante y una pegatina de un buen amigo que falleció. Lo tocaba todo para que me protegieran antes de arrancar. Le pedí a mi abuelo que aguantara un mes más para verme ganar el Dakar, pero estaba muy débil. Me ha acompañado en todo el proceso.