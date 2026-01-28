Norris estrena el McLaren en Barcelona y Mercedes asusta

McLaren es la gran novedad en la tercera jornada de test en el Circuit de Barcelona. Los de Woking, que en 2025 conquistaron su segundo título de constructores consecutivo y ganaron el Mundial de pilotos con Lando Norris, han apurado al máximo su salida a pista en estos primeros ensayos de pretemporada y han estrenado el nuevo MCL40 con Norris al volante y luciendo ya el dorsal número 1 en su coche.

El monoplaza, que se presentará oficialmente el próximo 9 de febrero, se apunta a la tendencia de Red Bull, con pontones mínimos y hasta el suelo, bastante diferente a las propuestas de Mercedes y Ferrari, que ya han rodado los días previos en Montmeló con buenas sensaciones.

Al contrario que Mercedes, Racing Bulls, Alpine o Haas. McLaren no ha salido a primera hora a pista, sino que lo ha hecho casi a mediodía. El primer tiempo que ha marcado Norris con el MCL40 ha estado lejos de los más rápidos estos días, con una mejor vuelta de 1'24"635 de un total de diez en su primer stint. Por la tarde, con medios, ha bajado a 1.18.725

McLaren tiene previsto seguir probando esta primera versión del MCL40 el jueves y viernes, últimos día de test en Barcelona, siempre a puerta cerrada. Desde el equipo, según apunta el portal 'soy motor', aseguran que no habrá muchas diferencias entre este coche y el que competirá el 8 de marzo en la carrera inaugural en Australia. El objetivo es tener una visión más clara del potencial y luego introducir evoluciones a lo largo del año.

Mercedes 'vuela' y Aston, a la espera

Además de Lando Norris, en la sesión mational han participado Franco Colapinto (Alpine), George Russell (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Nico Hülkenberg (Audi) y el rookie Arvid Lindblad (Racing Bulls). A la ausencia ya confirmada de Williams en estos test, se suman las de Ferrari, Red Bull y Cadillac, que no ruedan hoy y Aston Martin, que ha esperado a la llegada del AMR26 a media tarde, en un vuelo procedente de Birmingham y confía en poder salir a pista mañana o más probablemente, el viernes.

Red Bull no ha tomado parte en esta tanda ya que se centran en preparar el coche después del accidente que sufrió Hadjar a última hora de la tarde de ayer, bajo la lluvia, para que Max Verstappen pueda pilotar uno de los dos días que restan. "No podemos esperar para tener la próxima posibilidad para rodar. Es algo que estamos analizando ahora y esperamos tener algunas respuestas más tarde", ha explicado el jefe del equipo Laurent Mekies.

Para Audi siguen los problemas. El coche de Nico Hulkenberg se ha detenido en la recta trasera, entre las curvas 9 y 10, tras solo 27 vueltas y han vuelto a saltar las alarmas con esta la primera bandera roja del día, después de la protagonizada el lunes por su compañero Gabriel Bortoleto. Poco después, Haas ha sufrido el primer contratiempo de un motor Ferrari en estos test, con Bearman provocando la segunda bandera roja en la curva 2.

Según algunos medios que sigue de cerca la acción, apostados en las colinas de Montmeló, George Russell ha sido el que más vueltas ha completado esta mañana (92) al volante del Mercedes y ha sido el más rápido (1.17.580), batiendo por más de un segundo la marca de Hadjar el lunes.

Cambios de pilotos

Por la tarde, ha habido algunos cambios de pilotos: Gasly ha tomado el relevo de Colapinto y Antonelli ha entrado por Russell, mientras Norris, Hülkenberg, Bearman y Lindblad, que ha provocado la tercera bandera roja del día, han seguido al volante.

Antonelli ha mejorado a Russell con un tiempo que ya es el mejor de la pretemporada (1:17.3). Mercedes asusta y también se benefician de su poderoso motor sus clientes, McLaren y Alpine.

En una valoración que ha difundido la escudería de Brackley, el joven piloto italiano destacado la magnitud del trabajo que queda por hacer y descarta que vayan a existir grandes diferencias de entrada con el nuevo reglamento.

"El coche es agradable de conducir, pero aún nos queda mucho por rodar y aprender. Todos los coches parecen muy logrados y son rápidos. No creo que las diferencias en la parrilla sean tan importantes como algunos imaginan, habrá luchas reñidas", vaticina Kimi. "Todo el mundo necesitará tiempo para entenderlo, especialmente en lo que respecta a la gestión de la batería, pero una vez que empecemos a correr, será muy emocionante".