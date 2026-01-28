Andà p'alla, bobo
Y va Mourinho y abofetea a Florentino y Arbeloa con una goleada
Lo dije, lo dije, el entrenador que quería Florentino Pérez era ‘su’ Jose Mourinho. Y ha sido ‘Mou’ quien, en uno de los escenarios preferidos por el Real Madrid, ha destrozado a su querido Madrid con un ejército de futbolistas que pelearon del minuto 0 al 96 como no peleó el Madrid.
Ha sido ‘Mou’, el que ha empezado a descubrir que, en efecto, a Álvaro Arbeloa y su Real Madrid les falta mucho para ser un candidato a ‘su’ Copa de Europa. Y fue ‘Mou’ quien, tras el abrazo enternecedor del inicio del partido, propinó una gran bofetada táctica a ‘Arbelotti’, dejando fuera del top-8 al conjunto blanco, en el minuto 96, con un testarazo tremendo del portero ucraniano ¡viva Ucrania! Trubin.
Fue una noche muy dolorosa para el Real Madrid, rey de la Copa de Europa. Fue una noche en la que los blancos jamás dominaron el partido, nunca fueron por delante en el marcador y siempre, en todos los aspectos del juego, fueron arrollados por el Benfica.
Una noche en la que el mundo del fútbol descubrió a otro, y otro, y otro, futbolista argentino prodigioso, de esos capaces de volver loco al rival, habilidoso, rápido, con el fútbol en la cabeza y un guante en su pie derecho. Se llama Prestianni, tiene 19 años y no va a durar ni cuatro meses en Lisboa, ya verán.
Una noche que el Real Madrid, tras ganar al Villarreal, penúltimo de la Champions, eliminado de la Copa del Rey por un equipo menor y derrotado por los tres grandes en todos los partidos de LaLiga que han jugado (los blancos leyeron erróneamente esa victoria), dejó de estar en el top-8, lo que, no solo le forzará a una eliminatoria más, sino que, encima, le impedirá hacer, dicen, la pretemporada que pretendía hacer Pintus, aprovechando ese parón.
Fue una noche en la que Florentino Pérez salió tremendamente maltratado, no solo por la derrota y la salida del top-8, sino porque su Superliga es una broma al lado del nuevo formato de la Champions, que tuvo a medio mundo pendiente de su desenlace. Esta también fue otra derrota del ‘ser superior’.
