Laporta niega su vinculación con la sociedad a la que Albert Ramos reclama 100.000 dólares

Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, emitió este miércoles un comunicado en el que se desmarcó de las declaraciones hechas por el extenista Albert Ramos, quien, en una entrevista con este diario, habló de su odisea judicial después de haber "prestado" 100.000 dólares a la sociedad radicada en Hong Kong CSSB Limited.

"La querella mediante la cual el Sr. Albert Ramos sostiene que habría sido engañado, no se dirige a mi persona, como tampoco a la del Sr. Rafael Yuste ni al Sr. Xavier Sala i Martín, ya que aquél no ha considerado, ni al denunciar los hechos investigados ni durante el transcurso de la investigación judicial, que ninguno de ellos le habrían engañado", expone Laporta.

Ramos, en la entrevista con este diario, dijo que entre los querellados no estaban directamente Laporta, Yuste y Sala Martín, sino Joan Oliver por una presunto delito de estafa agravada, su asesora financiera en aquella etapa, y también la citada mercantil CSSB Limited. En otro procedimiento judicial por el caso Reus, sin embargo, la justicia trata de determinar la relación entre Laporta, Yuste y Sala i Martín con la sociedad CSSB.

"No soy ni he sido nunca accionista o socio de la sociedad CSSB Ltd., como tampoco el resto de personas a las que se alude en las informaciones difundidas, al igual que reitero que no soy ni he sido nunca representante o apoderado de la sociedad CSSB Ltd. tal y como resulta de los registros oficiales de carácter mercantil de la jurisdicción de esta sociedad, y así se ha constatado en dicha investigación judicial", declara Laporta.

Albert Ramos, en su entrevista, explicó que en 2016 le presentaron "un dossier de 12 páginas donde aparecía el nombre de un club de fútbol chino, el Beijing Institute of Technology Football Club, donde se explicaba que el control de su desarrollo lo asumía CSSB, junto a la explicación del plan de negocio y la fotografía con una breve descripción personal de Joan Laporta, Joan Oliver, Rafael Yuste y Xavier Sala i Martín como ejemplo de éxito en su etapa en el FC Barcelona". "Se decía que en 2011 ellos cuatro habían creado CSSB. A mí me dio una tranquilidad absoluta saber que esas personas estaban al frente de CSSBLimited, por eso me decidí a hacer la transferencia del préstamo”, contó.

Pendiente de la Audiencia Provincial

El presidente del Barça, además, expresa que la querella a la que se refiere Albert Ramos "fue archivada el pasado mes de septiembre de 2025, por segunda vez, al considerar la juez encargada de la investigación que no existe ningún tipo de indicio de que el querellante fuera engañado; lo que está pendiente de confirmación por la Audiencia Provincial de Barcelona". La defensa de Albert Ramos trata que la Audiencia de Barcelona acepte su recurso.

Son las mismas explicaciones dadas el pasado 16 de enero por el presidente del Fútbol Club Barcelona en el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, que el pasado mes de noviembre fue instado por la Audiencia Provincial a que tramitara la querella presentada por otra inversora. En este procedimiento sí aparecen como investigados Laporta, Oliver, Yuste y Sala i Martín.

En sede judicial, Laporta negó haber firmado ningún acuerdo con una mujer que lo acusa de estafarle unos 100.000 euros después de haber sido invertidos en las sociedades Core Store, ubicada en Barcelona, y CSSB Limited para proyectos empresariales relacionados con el Reus Deportiu y una academia de fútbol en China.

Noticias relacionadas

El abogado de la querellante presentó en el juzgado un contrato firmado por Laporta con CSSB en el que se compran más de mil acciones de la compañía por valor de más de 50.000 dólares. Dicho documento se incorporó a la causa y la juez pidió una traducción. "El documento al que se alude de forma tergiversada en las informaciones difundidas, lo que deja constancia es de los socios de la sociedad Core-Store, en ningún caso de la sociedad CSSB Ltd", manifiesta Laporta.