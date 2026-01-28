Jacob Neestrup, el entrenador más joven de la Champions que ahora busca el milagro frente al Barça

Este miércoles a las 21.00 horas se disputa la última jornada unificada de la fase liga de la Champions. Solamente dos equipos ya tienen asegurada su plaza en los octavos de final: el Arsenal y el Bayern. Los pinchazos contra Chelsea, Brujas y PSG obligan al Barça a ganar contra el Copenhague, que visita el Camp Nou con la esperanza de obrar un milagro y clasificarse para los dieciseisavos de final. Al igual que los azulgranas, el conjunto danés necesita ganar, en su caso para seguir vivo en la máxima competición europea. El Barça no depende de sí mismo para optar al top-8 (y pasar directamente a octavos), y una victoria por la mínima incluso podría no ser suficiente. En situaciones de presión como esta, la experiencia suele ser determinante, y Hansi Flick (60 años) cuenta con bastante ventaja respecto a su rival en el banquillo. Jacob Neestrup apenas tiene 37 años, lo que le convierte en el entrenador fijo más joven de la Liga de Campeones.

Jacob Neestrup, técnico del Copenhague, este martes en Barcelona. / Alejandro García / EFE

Neestrup sabe que no será fácil, pues así lo sugiere la diferencia en palmarés, posición en la tabla (9º y 26º), presupuesto y un único precedente en la historia. En 2010, el Copenhague fue derrotado por 2-0 en su visita al Barça de Guardiola, aunque en la siguiente jornada consiguió un empate histórico en casa que le valió para clasificarse para octavos por primera vez en su historia. Aunque el formato de clasificación haya cambiado, el reto sigue siendo el mismo e igual de mayúsculo: derrotar a todo un FC Barcelona en el Camp Nou. De empatar, ambos equipos lo tendrían muy difícil para lograr sus objetivos, así que lo más probable es que acontezca un partido abierto y disputado de principio a fin. Para Neestrup, tener que sobreponerse a circunstancias adversas no es poco habitual.

Dos minutos, ocho meses, cinco años

El inicio de su trayectoria como jugador profesional fue un presagio de lo que estaba por llegar. En su debut con el primer equipo del Copenhague se lesionó a los dos minutos. Lo que parecía una simple lesión de rodilla, terminó siendo de tobillo y le apartó de los terrenos de juego durante ocho meses. Se marchó al Stavanger noruego tras completar su recuperación, y pasó por el Hafnarfjördur en Islandia donde sufrió un accidente de coche, además de acarrear diversas lesiones que finalmente le obligaron a retirarse en el Fremad Amager, club de la cuarta división danesa. En total, llegó a disputar tan solo 21 partidos en cinco años, entre 2006 y 2011. Nada más colgar las botas, se puso manos a la obra con la pizarra.

Jacob Neestrup da instrucciones junto a Pep Guardiola en el partido entre Manchester City y FC Copenhagen. / ADAM VAUGHAN / EFE

Transcurrió sus primeros años como entrenador entre varias categorías inferiores del Copenhague, hasta que fue nombrado asistente del primer equipo junto a Ståle Solbakken, el técnico que en 2010 le consiguió sacar un punto al mejor Barça de la historia. Esa experiencia fue breve, y en verano de 2018 dio sus primeros pasos como primer entrenador del Viborg FF, club que abandonó tras año y medio como líder de la Superliga danesa por razones familiares. Asentado en la capital del país, llegó la oferta para dirigir al club de su vida y no lo dudó. Desde septiembre de 2022 es el entrenador de los Leones, y ha conquistado dos campeonatos ligueros y dos Copas, además de clasificar a su equipo para los octavos de final de la Champions por segunda vez en su historia.

Protagonistas inesperados

En la temporada 23-24, sorprendió al Manchester United en fase de grupos (4-3), un partido que tuvo absolutamente de todo y en el que actuaron protagonistas inesperados de la plantilla actual del Barça. El conjunto dirigido por Ten Hag se adelantó 0-2 gracias a un doblete del danés Rasmus Hojlund contra el equipo de su infancia, pero Marcus Rashford fue expulsado antes de la media parte, tiempo que aprovechó el equipo de Neestrup para poner las tablas en el marcador. Bruno Fernandes volvió a adelantar a los Red Devils, pero con un hombre más y la posibilidad de clasificarse, el Copenhague volvió a empatar en el minuto 84 para que un jovencísimo Roony Bargdhji anotara el cuarto tanto definitivo en el 87 tras salir del banquillo. El sueco tenía 17 años y acababa de marcar su primer gol en Champions. También supuso la victoria más impresionante en la carrera de Neestrup, que por aquel entonces tenía 35 años.

Si el Barça quiere evitar el repechaje, que perfectamente podría emparejarlo con el Copenhague si pierde, deberá ir con cuidado y no cometer el error que ya hizo Rashford en el partido de 2023. Los de Neestrup saben lo que es ganar en territorio español, pues ya derrotaron al Villarreal en el último minuto en diciembre (2-3). Tras caer goleados en el Tottenham Hotspur Stadium en noviembre (4-0), encadenan tres partidos sin perder en Champions. Vencieron al Kairat Almaty (3-2) antes de sumar tres puntos frente al conjunto de Marcelino, y la semana pasada se aferraron al empate contra el Nápoles a pesar de jugar una hora de partido en inferioridad numérica.

Noticias relacionadas

El delantero del Copenhague Mohamed Elyounoussi celebra su gol contra el Villarreal junto a sus compañeros. / Andreu Esteban / EFE

Su rendimiento en liga esta temporada está siendo bastante decepcionante, y eso hace que Neestrup esté todavía más bajo presión. El Copenhague es quinto en la Superliga danesa, a 12 puntos del líder después del parón de invierno, y es que no juega un partido de liga desde la derrota por 0-2 contra el Sonderjyske del 7 de diciembre. Ha encajado 26 goles en 18 jornadas siendo el vigente campeón, mientras que en Champions se sitúa en vigesimosexta posición, a un punto del repechaje y con un goal average de -6. Los números no son buenos, pero el fútbol es un estado de ánimo y el Copenhague de Neestrup "tiene un equipo fantástico", tal y como ha dicho Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido: "Tenemos que ir paso a paso. Hemos de respetar al Copenhague", zanjó.