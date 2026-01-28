Flick expone las necesidades del Barça ante el Copenhague: jugar bien, ganar y proteger la victoria con más goles

Sólo 6 de los 36 equipos afrontan la última jornada de la Champions sin interés: los dos primeros (Arsenal y Bayern), ya clasificados, y los cuatro últimos, ya eliminados. Los otros 30 tienen algo en juego. La mitad saben que continuarán en danza y los demás, han de pelear para seguir bailando.

El Barça pretende entrar en la sala de los vips, donde sólo caben ocho equipos. Ahora es noveno. No necesita llamar a la puerta. Puede franquearla sin pedir permiso si golea al Copenhague, aunque tal vez requiera el empujón de algún amigo si otros equipos marcan más goles en la apasionante noche europea. Quedar entre los ocho primeros ahorra la ronda de febrero que deberán disputar desde el noveno al vigesimocuarto; se trata de restar dos partidos en el calendario y evitar el peligro de la eliminación en una mala noche.

Cuarto de ocho

El Barça puede entretenerse con las cábalas hasta el comienzo del partido. Está empatado con siete equipos más, y en esa miniclasificación es el cuarto por la diferencia de goles, superado por el Paris Saint Germain y el Newcastle (+10) y el Chelsea (+6). Los dos primeros se enfrentan entre sí, con lo que el Barça, de ganar, avanzará a un equipo, a los dos si empatan. Pero no es una garantía absoluta.

Los de Flick tienen un +5 en la diferencia de goles, igualado con el Sporting de Lisboa. Por detrás están el Manchester City (+4), el Atlético (+3) y el Atalanta (+1), que también podrían adelantarle si se entregan a una borrachera de goles. Aunque Flick no quiere distracciones ni estará pendiente de los otros clientes, no faltará quien, en el amplio banquillo azulgrana, esté conectado a cualquier aplicación -o a un transistor, que siguen siendo inmortales- para conocer los resultados ajenos.

"Paso a paso"

"Paso a paso", impuso Flick frente a la cháchara que oye sobre la dimensión de la goleada que necesitaría el Barça para terminar entre los ocho primeros. El técnico cree en la ordinalidad de las cosas, en la sucesión natural de los acontecimientos pese a que la vida, y mucho el fútbol, es propensa a las sorpresas.

De entrada, Flick exigió respeto para el Copenhague, 26º de la tabla, que también está empatado con otros equipos (cuatro) y luchará por ganar para clasificarse. Necesitaría, como el Barça, mejorar su diferencia de goles, pero se intuye que eso no es objeto de discusión en la comunidad danesa. Jacob Neestrup, su entrenador, entiende que el equipo necesita un "milagro" en el que coincidan la inspiración de su hombres con la ofuscación de los azulgranas.

En el orden de Flick, el primero es que sus hombres jueguen "al máximo nivel" porque lo demandan el club, la competición y el momento; el segundo es "ganar" y el tercero es mantener el juego de ataque para marcar más goles sin poner en peligro la victoria. Dani Olmo opinó que no han de obsesionarse con una melopea goleadora.El equipo solo se ha quedado seco en Chelsea en las dos últimas campañas.

Olmo tiene fe

"Somos un equipo que llegamos mucho a portería y tendremos ocasiones. Los goles vendrán", garantizó el mediocampista, que tal vez vea modificado su rol por las bajas de Pedri y Frenkie De Jong, uno por lesión y el otro por sanción. Ferran Torres vuelve, recuperado ya de la lesion, para aportar acierto en el ataque.

La pareja que más gusta a Flick estará ausente del partido. Faltaron los dos un par de veces esta temporada. Ante el Athletic (4-0), jugó Eric de mediocentro con Fermín y Olmo en los costados; frente al Alavés (3-1), Flick juntó a Marc Casadó y Marc Bernal con Olmo por delante.