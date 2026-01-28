FC Barcelona - Copenhague: La última jornada de la Champions, en directo

En Directo
La Champions League 2025/26 vivió la semana pasada la séptima jornada de la fase liga y ya solo queda por disputarse la última jornada, que se jugará en horario unificado, con los 18 partidos arrancando este miércoles 28 de enero a las 21.00 horas. El Barça recibirá en el Camp Nou al Copenhague con la baja en el centro del campo de Pedri por lesión y De Jong por sanción a las 21h.
Toda la actualidad de la jornada, en directo:
Saltan a calentar los jugadores al campo
Ya entrenan sobre el césped del Camp Nou tanto los jugadores azulgrana como los del Copenhague. Hace frío en Barcelona y un viento tremendo.
La alineación del Copenhague
Joan Domènech
La alineación del Barça
La combinación más fácil. La elección natural. Eric Garcia es el mediocentro del Barça ante el Copenhague, ausentes Frenkie de Jong y Pedri por sanción y lesión, respectivamente. Hansi Flick apuesta por la experiencia y la fiabilidad con la ubicación de Eric en el centro del campo en lugar de optar por Marc Casadó o Marc Bernal, mediocentros naturales pero que apenas juegan.
Hansi Flick, a los micrófonos de Movistar
"Sabemos que tendremos que jugar a nuestro mejor nivel. Esto es la Champions, pero queremos tener la oportunidad de pasar a la siguiente ronda"
"Vamos a tener que defender bien. Queremos ganar pero lo primero es respetar al rival. Todavía no podemos hablar de marcar, marcar y marcar. Hay que jugar en el campo y lo importante es ganar. Es un partido especial con muchos partidos simultáneos pero no me voy a fijar en los demás"
"Pedri y De Jong son muy importantes para nosotros pero desde luego tenemos calidad sin ellos. El equipo está bien"
"Eric será el número 6 y tenemos otros dos mediocentros"
Los goles de ventaja del Barça
Los de Flick tienen un +5 en la diferencia de goles, igualado con el Sporting de Lisboa. Por detrás están el Manchester City (+4), el Atlético (+3) y el Atalanta (+1), que también podrían adelantarle si se entregan a una borrachera de goles.
Así está la clasificación
- Arsenal - 21 (+18)
- Bayern Múnich - 18 (+13)
- Real Madrid - 15 (+10)
- Liverpool - 15 (+6)
- Tottenham - 14 (+8)
- PSG - 13 (+10)
- Newcastle - 13 (+10)
- Chelsea - 13 (+6)
- Barcelona - 13 (+5)
- Sporting CP - 13 (+5)
Los resultados del Barça
El Barça es el 9º clasificado con 13 puntos y recibe al Copenhague en la última jornada de la Champions 2025/26. Si gana, lo más probable es que se clasifique para el 'top8', aunque podría llegar a quedarse fuera por diferencia de goles.
Equipos clasificados
Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barça, Sporting CP, Manchester City, Atlético, Atalanta, Inter y Juventus tienen garantizada su continuidad en la Champions 2025/26, a expensas de saber si lo harán entre los ocho primeros o tendrán que jugar el 'playoff'.
Última jornada
El Arsenal y el Bayern Múnich son los únicos equipos clasificados para octavos de final de la Champions 2025/26 antes de la última jornada. Los ingleses son los únicos que han ganado sus siete partidos, mientras que los alemanes solo han cedido un empate. El Arsenal, además, es virtualmente primero, dada su diferencia de goles a favor, y por tanto gozará de ventaja de campo en todas las eliminatorias que dispute.
