En Directo

A las 21h

FC Barcelona - Copenhague: La última jornada de la Champions, en directo

Champions 2025/26: clasificados, eliminados y opciones de Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic en la última jornada

Lamine Yamal celebra un gol en la Supercopa.

Lamine Yamal celebra un gol en la Supercopa. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Begoña González

Begoña González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

La Champions League 2025/26 vivió la semana pasada la séptima jornada de la fase liga y ya solo queda por disputarse la última jornada, que se jugará en horario unificado, con los 18 partidos arrancando este miércoles 28 de enero a las 21.00 horas. El Barça recibirá en el Camp Nou al Copenhague con la baja en el centro del campo de Pedri por lesión y De Jong por sanción a las 21h.

Toda la actualidad de la jornada, en directo:

