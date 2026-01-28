FC Barcelona - Copenhague: La última jornada de la Champions, en directo

Hansi Flick, a los micrófonos de Movistar

"Sabemos que tendremos que jugar a nuestro mejor nivel. Esto es la Champions, pero queremos tener la oportunidad de pasar a la siguiente ronda"

"Vamos a tener que defender bien. Queremos ganar pero lo primero es respetar al rival. Todavía no podemos hablar de marcar, marcar y marcar. Hay que jugar en el campo y lo importante es ganar. Es un partido especial con muchos partidos simultáneos pero no me voy a fijar en los demás"

"Pedri y De Jong son muy importantes para nosotros pero desde luego tenemos calidad sin ellos. El equipo está bien"

"Eric será el número 6 y tenemos otros dos mediocentros"