España presenta al equipo olímpico de esquí de montaña: "Los cuatro tenemos opciones de medalla"

A tan solo una semana del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina 2026, este miércoles, la Federación Española de Montaña y Escalada (Fedme) y el Comité Olímpico Español (COE) han presentado en Barcelona al combinado que representará a España en la cita italiana.

Para Milano-Cortina, la delegación española contará con un total de 20 deportistas, siete de ellos de la Federación de Deportes de Invierno, cuatro de la de Esquí de Montaña y el resto de la de Patinaje. Entre todos ellos, España cuenta con varias opciones de medalla y muchas esperanzas puestas sobre todo en la recientemente incorporada disciplina de Esquí de Montaña.

“Opciones de medalla tenemos todos, tenemos un equipo muy potente con opciones de podio. No pienso demasiado en ello, y al no haber ido nunca a ningunos juegos no sé lo que sentiré ni la repercusión que tendrá. Pero creo que el desconocimiento será la mejor clave para competir sin presión”, ha dicho el máximo exponente del equipo de competición que este año debutará en los juegos, Oriol Cardona.

La granadina Ana Alonso, pareja de Cardona en relevos mixtos, no ha podido estar presencialmente en el evento pero ha puntualizado por vídeo su felicidad por poder llegar en plena forma a la cita olímpica tras el grave atropello que sufrió en septiembre mientras entrenaba. “Tener la rodilla estable y fuerte era el principal objetivo y lo hemos conseguido. Esperamos que este fin de semana se dé bien y nos dé seguridad de cara a los juegos”, ha dicho la deportista.

Cita en Boí este fin de semana

Este fin de semana, todos ellos se darán cita en la ISMF Copa del Mundo de Boí Taüll en la que se medirán por última vez antes de los juegos los mejores deportistas de las modalidades de sprint y relevos mixtos. Maria Costa y Ot Ferrer, la otra pareja de deportistas que estarán presentes en la cita olímpica, cuentan también con una dilatada experiencia competitiva en los Juegos Olímpicos de la Juventud y aspiran a completar un equipo español con grandes posibilidades que buscará un último triunfo este fin de semana antes de partir hacia el país transalpino.

“En comparación a Oriol y Ana tenemos la ventaja de estar fuera del foco. Somos jóvenes para llegar al equipo absoluto y hace años que estamos formándonos. Esto es un premio a toda nuestra trayectoria y queremos aprovechar esta oportunidad única”, ha afirmado Ferrer. “Voy sin límites”, ha añadido Costa.

La presentación ha tenido lugar en el Museu Olímpic de l’Esport y ha contado con la presencia del presidente de la Fedme, Bernat Clarella, y el director deportivo del COE, Ricardo Leiva, así como el presidente de Ferrocarrils Catalans de la Generalitat, Carles Ruiz, el Secretario de Deportes de la Generalitat, Abel García, y otras instituciones.

Trabajo estructural de la Fedme

"Tenemos un equipo de lujo, con espíritu ganador, y aspiramos a todo. Esta es la actitud", ha afirmado al inicio del acto el presidente de la Fedme, Bernat Clarella. La federación llega a esta cita en un momento cumbre para los deportes que engloba y lo hará por primera vez con el esquí de montaña."Ya éramos federación olímpica en escalada y ahora también en esquí de montaña. Somos la única federación presente en Juegos de verano y de invierno y eso nos enorgullece", ha destacado.

Clarella ha insistido en el peso específico que ha ganado España en el esquí de montaña a nivel internacional tras años de trabajo estructural y apoyo conjunto con otras instituciones estatales como el Consejo Superior de Deportes (CSD). "Este camino se ha hecho con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y del Comité Olímpico Español, con recursos que nos han permitido viajar, tecnificar y seguir creciendo", ha explicado.

A pocos días de partir hacia la cita de Milán-Cortina, Clarella ha querido poner de relieve la confianza que tiene en la representación española. "Para conseguir objetivos hay que soñarlos, y para soñarlos hay que estar preparados. Nosotros lo estamos", ha asegurado, antes de remarcar que España llega al estreno olímpico del skimo "con un equipo competitivo, con mentalidad ganadora y con la aspiración legítima de estar arriba".