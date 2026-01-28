Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así está la clasificación de la Champions, en directo

FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic conocerán esta noche su posición final en esta Champions

Clasificación de la Champions en directo.

Clasificación de la Champions en directo. / UEFA

La fase liga de la Champions League 2025/26 llega este miércoles 28 de enero a su jornada final. Los 18 partidos se juegan de manera simultánea a partir de las 21.00 horas, con 30 de los 36 equipos con su clasificación en juego, entre ellos el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic. En este gráfico les ofrecemos una actualización en tiempo real de la clasificación. Los ocho primeros se clasificarán a octavos de final de manera directa y los que acaben entre la 9ª y la 24ª tendrán que disputar una eliminatoria previa. Los que acaben a partir de la 25ª posición quedarán eliminados de las competiciones europeas esta temporada.

