Champions 2025/26: clasificados, eliminados y opciones de Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic en la última jornada

La Champions League 2025/26 vivió la semana pasada la séptima jornada de la fase liga. Solo queda por disputarse la última jornada, que se jugará en horario unificado, con los 18 partidos arrancando este miércoles 28 de enero a las 21.00 horas.

Cuando acaben esos duelos, se conocerá qué 8 equipos se clasifican directamente para octavos de final, qué 16 se enfrentarán entre ellos en el 'playoff' previo y qué 12 quedarán eliminados y fuera de Europa, dado que no hay repesca para la Europa League con este formato.

Repasamos cómo llega la Champions 2025/26 a la última jornada de la fase liga, la clasificación y las opciones de FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic. El quinto equipo español, el Villarreal, ya está matemáticamente eliminado.

El Arsenal ya está clasificado. / DPA vía Europa Press

Equipos clasificados al 'top8' de la Champions

El Arsenal y el Bayern Múnich son los únicos equipos clasificados para octavos de final de la Champions 2025/26 antes de la última jornada. Los ingleses son los únicos que han ganado sus siete partidos, mientras que los alemanes solo han cedido un empate. El Arsenal, además, es virtualmente primero, dada su diferencia de goles a favor, y por tanto gozará de ventaja de campo en todas las eliminatorias que dispute.

Equipos clasificados entre los 24 primeros

Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barça, Sporting CP, Manchester City, Atlético, Atalanta, Inter y Juventus tienen garantizada su continuidad en la Champions 2025/26, a expensas de saber si lo harán entre los ocho primeros o tendrán que jugar el 'playoff'. El Dortmund tiene el pase virtualmente sellado, pero aún debe refrendarlo.

El Villarreal ya está eliminado de la Champions. / Associated Press/LaPresse / LAP

Equipos eliminados de la Champions

Villarreal, Kairat Almaty, Slavia Praga y Eintracht Frankfurt son los únicos cuatro equipos que llegan a la última jornada de la Champions 2025/26 sin ninguna posibilidad de clasificarse entre los 24 primeros. Bodø/Glimt, Pafos, Union Saint-Gilloise y Ajax lo tienen prácticamente imposible, pero conservan alguna opción remota.

Las opciones del Barça en la Champions

El Barça es el 9º clasificado con 13 puntos y recibe al Copenhague en la última jornada de la Champions 2025/26. Si gana, lo más probable es que se clasifique para el 'top8', aunque podría llegar a quedarse fuera por diferencia de goles. Si empata, tendría opciones de colarse, pero sería difícil. Si pierde, prácticamente necesitaría un milagro para lograr la clasificación directa.

Vinícius y Mbappé, jugadores del Real Madrid. / Associated Press/LaPresse / LAP

Las opciones del Real Madrid en la Champions

El Real Madrid es el 4º clasificado con 15 puntos y visita al Benfica de José Mourinho en la última jornada de la Champions 2025/26. Si gana, estará matemáticamente entre los ocho mejores. Si empata, también lo conseguirá con una seguridad casi total, dado que llega con una diferencia de goles muy favorable. Si pierde, podría quedarse fuera del 'top8' en función de lo que ocurra en otros partidos.

Las opciones del Atlético en la Champions

El Atlético es el 12º clasificado con 13 puntos y recibe al Bodø/Glimt en la última jornada de la Champions 2025/26. Si gana, tiene muchas opciones de acabar en el 'top8', pero quedará a expensas de otros resultados. Si empata, lo más probable es que se quede fuera dada su pobre diferencia de goles, aunque una carambola podría meterle. Si pierde, tendrá que jugar el 'playoff' previo con total seguridad.

El Atlético puede clasificarse entre los ocho mejores. / Khalil Hamra / AP

Las opciones del Athletic en la Champions

El Athletic es el 23º clasificado con 8 puntos y recibe al Sporting de Portugal en la última jornada de la Champions 2025/26. Si gana, tiene virtualmente garantizada su clasificación al 'playoff' previo. Si empata o si pierde, tiene todos los números para quedar eliminado, aunque en ambos casos tendría opciones remotas de colarse entre los 24 mejores.

Clasificación de la Champions tras la séptima jornada

Arsenal - 21 (+18) Bayern Múnich - 18 (+13) Real Madrid - 15 (+10) Liverpool - 15 (+6) Tottenham - 14 (+8) PSG - 13 (+10) Newcastle - 13 (+10) Chelsea - 13 (+6) Barcelona - 13 (+5) Sporting CP - 13 (+5) Manchester City - 13 (+9) Atlético - 13 (+5) Atalanta - 13 (+1) Inter - 12 (+8) Juventus - 12 (+4) Borussia Dortmund - 11 (+3) Galatasaray - 10 (0) Qarabag - 10 (0) Olympique de Marsella - 9 (0) Bayer Leverkusen - 9 (-4) Mónaco - 9 (-6) PSV - 8 (+1) Athletic - 8 (-4) Olympiacos - 8 (-5) Nápoles - 8 (-5) Copenhague - 8 (-7) Brujas - 7 (-5) Bodø/Glimt - 6 (-2) Benfica - 6 (-4) Pafos - 6 (-6) Union SG - 6 (-10) Ajax - 6 (-12) Eintracht Frankfurt - 4 (-9) Slavia Praga - 3 (-11) Villarreal - 1 (-10) Kairat Almaty - 1 (-14)

El Athletic tiene opciones de clasificarse en la última jornada. / MICHELE MARAVIGLIA / EFE

Partidos de la última jornada de la Champions

Ajax - Olympiacos

Arsenal - Kairat Almaty

Mónaco - Juventus

Athletic - Sporting CP

- Sporting CP Atlético - Bodø/Glimt

- Bodø/Glimt Leverkusen - Villarreal

Dortmund - Inter

Brujas - Marsella

Eintracht Frankfurt - Tottenham

FC Barcelona - Copenhague

- Copenhague Liverpool - Qarabağ

Manchester City - Galatasaray

Pafos - Slavia Praga

PSG - Newcastle

PSV - Bayern

Union Saint-Gilloise - Atalanta

Benfica - Real Madrid

Nápoles - Chelsea

* Todos el miércoles 28 de enero a las 21.00 horas.