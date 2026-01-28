Aural presenta a su equipo para la Titan Desert 2026

Aural Centros Auditivos presentó en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid el Aural Team con el que afrontará la Škoda Titan Desert Morocco 2026, del 26 de abril al 1 de mayo. El equipo será el más numeroso de su historia: 39 ciclistas en convencional y eBike, con el objetivo de competir y, a la vez, visibilizar que la pérdida auditiva no tiene por qué limitar los retos deportivos.

La compañía afronta su tercer año como patrocinador de la Titan Desert y consolida una presencia que se traslada a la propia carrera: un grupo de deportistas de diferentes niveles, con y sin pérdida auditiva, procedentes de tres países, que pedalearán en uno de los mayores desafíos ciclistas en mountain bike. En esta edición, además, Aural promoverá de forma exclusiva la iniciativa “Volver a Oír para volver a Vivir”, el camión solidario que viaja con la caravana de los titanes y que llevará a cabo revisiones auditivas y donaciones de audífonos en las poblaciones por donde pasa la carrera, con tres profesionales expertos que atenderán y adaptarán de forma gratuita las ayudas protésicas cuando detecten pérdidas auditivas.

Embajadores de alto nivel

El acto contó con dos embajadores de alto nivel. El exciclista profesional Luis Pasamontes, con experiencia en Tour, Giro y Vuelta, participará como embajador y corredor y enfatizó la importancia del trabajo colectivo para superar los momentos más duros “en el desierto y también en la vida” y alcanzar la excelencia. También intervino el exatleta Abel Antón, doble campeón del mundo de maratón (Atenas 1997 y Sevilla 1999), que recordó su participación con el Aural Team en 2024 y defendió el deporte como palanca para unir comunidades, derribar barreras y fomentar valores como la perseverancia, el respeto y la solidaridad.

Entre las voces del pelotón, Juanma González, sordolímpico y bronce en maratón en las Sordolimpiadas de Brasil 2022, explicó que su objetivo en Marruecos es mejorar respecto al año pasado y seguir dando visibilidad a las personas sordas que usan audífonos y pueden “estar peleando con los mejores”. Por su parte, Cuca Aranda, audioprotesista de Aural, repetirá tras completar la carrera en la edición anterior: definió la Titan como un desafío “brutal” en un entorno hostil, y se mostró orgullosa de formar parte de la campaña SHE Titan para animar a otras mujeres a participar. También señaló que vivir la Titan le ayuda a trasladar a pacientes que la pérdida auditiva no frena pasiones con la tecnología adecuada.

Parte del equipo

En lo estrictamente competitivo, la implicación se refleja también en la participación del CEO de Aural, Juan Ignacio Martínez, que volverá a enfundarse el maillot y tomará la salida para vivir el desafío en primera persona. En la presentación, Martínez situó el mensaje “Que la pérdida auditiva no te limite” como eje del proyecto y lo vinculó a valores determinantes en una carrera por etapas: esfuerzo, resiliencia y capacidad de adaptación. La misión del equipo, indicó, es inspirar a otras personas con pérdida de audición para que ninguna dificultad auditiva sea freno de sus sueños deportivos ni personales.

Desde la organización, RPM Sports agradeció a Aural un patrocinio “que va más allá” de la visibilidad y lo encuadró en el programa Titan Life. El cierre del acto corrió a cargo de Aitor Canibe, director general de la Fundación Deporte Joven del CSD, que subrayó la colaboración público-privada como fórmula para fortalecer el deporte y sostener proyectos vinculados a la inclusión y la igualdad de oportunidades.