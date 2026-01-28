Aprilia confirma que Martín se pierde el primer test de pretemporada

El equipo Aprilia Racing, que dirige Massimo Rivola, acaba de confirmar, en un comunicado de prensa, la noticia adelantada por El Periódico y Motorsport.es, el pasado 21 de enero, al anunciar que el madrileño Jorge Martín, que tuvo que volver a operarse para solucionar sus problemas físicos, acudirá, la próxima semana, al circuito de Sepang, en Malasia, pero solo para hacer equipo y presenciar como Marco Bezzecchi, su compañero de equipo, y Lorenzo Savadori, el piloto probador de la firma de Noale, prueban la nueva Aprilia en los primeros tres días de test de la pretemporada. ‘Martinator’ no podrá subirse a la moto, pues aún no está del todo recuperado de sus lesiones.

El madrileño se recupera satisfactoriamente de las nuevas intervenciones en su mano izquierda y en la clavícula derecha, pero los médicos que le atienden le han recomendado que no tome riesgos participando en el primer test de 2026, que se celebra del 3 al 5 de febrero. Si Martín forzaba su regreso a la competición corría peligro, gran peligro, de alargar aún más su recuperación.

'Martinator' se recupera satisfactoriamente de las últimas operaciones en su mano izquierda y clavícula derecha, pero los médicos le han recomendado paciencia ante el temor que cualquier percance en Sepang retrase aún más su regreso a la competición.

El equipo Aprilia ha anunciado hoy que será su piloto de pruebas y desarrollo, Lorenzo Savadori, quien reemplace al español en este primer ensayo de pretemporada. Savadori ya sustituyó a Martín, la pasada temporada, en los doce grandes premios en los que el madrileño estuvo ausente, debido a que se vio obligado a pasar hasta cuatro veces por el quirófano y que solo pudo cruzar la meta en cuatro de los 22 grandes premios de 2025.

El año pasado el español sufrió la primera de sus lesiones en la jornada inaugural del test de Sepang, lo que le llevó ya a la mesa de operaciones y a iniciar un auténtico viacrucis de lesiones e intervenciones quirúrgicas, entre ellas la de la mano izquierda lesionada a finales de febrero del año pasado, y la clavícula derecha en la salida de la sprint del GP de Japón, el 27 de septiembre. Aunque tras ambas lesiones, el piloto volvió a competir, nunca se sintió recuperado del todo, por lo que buscó una segunda opinión médica que le llevó a corregir ambas lesiones, esta vez en la Clínica Ruber Internacional de Madrid.

Noticias relacionadas

La intención de ‘Martinator’ es subirse a la Aprilia RS GP26 en el segundo y último test de la pretemporada, que se celebrará en el Circuito de Mandalika el 21 y 22 de febrero, dentro de 25 días. El campeón del mundo de MotoGP de 2024 espera estar completamente recuperado para el arranque de la temporada, que comenzará el 1 de marzo con el Gran Premio de Tailandia.