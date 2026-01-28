Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CAMP NOU, 21 H.

La alineación del Barça ante el Copenhague: Eric es el mediocentro

Eric García felicita a Raphinha tras el gol del brasileño ante el Oviedo.

Joan Domènech

Barcelona
La combinación más fácil. La elección natural. Eric Garcia es el mediocentro del Barça ante el Copenhague, ausentes Frenkie de Jong y Pedri por sanción y lesión, respectivamente.

Hansi Flick apuesta por la experiencia y la fiabilidad con la ubicación de Eric en el centro del campo en lugar de optar por Marc Casadó o Marc Bernal, mediocentros naturales pero que apenas juegan. Casadó fue titular el domingo ante el Oviedo y los 90 minutos que disputó invitaban a pensar que no se alinearía de titular ante el Copenhague.

Eric fue lateral derecho y central en la Liga y esta noche será centrocampista. En la última línea reaparecen Koundé y Balde, los laterales titulares, que descansaron. João Cancelo no está inscrito en la Champions y es inelegible para el último partido de la liguilla en la que el Barça necesita un buen número de goles, todavía indeterminado, para incrustarse entre los ocho primeros. La delantera es la habitual.

Por tanto, el once titular, que registra tres cambios respecto al domingo, es el siguiente: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, Olmo, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

