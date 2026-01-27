Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis

La ucraniana Svitolina destroza a Coco Gauff en Australia

Apenas necesitó 59 minutos para derrotar a la estadounidense, gran decepción del torneo

La tenista ucraniana Elina Svitolina, tras vencer a la estadounidense Coco Gauff en el Open de Australia.

Albert Briva

Menos de una hora ha necesitado Elina Svitolina para poner rumbo a las semifinales dejando en el camino a Coco Gauff (6-1 y 6-2). La tenista ucraniana ha dado un nuevo recital demostrando que tras su maternidad ha vuelto más fuerte que nunca.

Un triunfo que no solo la vuelve a meter en unas 'semis' de Grand Slam, sino que también la hace regresar al Top 10, el gran objetivo que perseguía en este 2026 y que apenas ha necesitado 27 días para cumplir.

No tuvo historia el partido en la Rod Laver Arena, con una Coco Gauff desconectada desde buen inicio. Ni la tensión a su cordaje puso bien la americana antes del partido, demostrando no estar conectada en el día de hoy.

Ni arreglo el mal inicio en el primer set, ni fue consistente en el segundo para creerse una mejora en busca de una remontada que apenas pasó por la cabeza de los espectadores.

Con la derrota, Gauff cae hasta la cuarta posición del ranking, alejándose todavía más de Sabalenka, que será la rival de Svitolina en 'semis'.

