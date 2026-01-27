Sabalenka puede con la gran revelación del Open de Australia y propone a Alcaraz un baile en Tik Tok

Aryna Sabalenka volvió a arrasar en pista camino a sus cuartas semifinales consecutivas. La número uno mundial superó sin problemas a la sensación del torneo, la estadounidense Iva Jovic (6-3 y 6-0) para dejar a solo dos pasos su tercer título en el Grand Slam oceánico.

En un partido sin mucha historia y de claro dominio de la bielorrusa, fue ella misma quien dio la nota graciosa del día, con una entrevista post partido en la que siempre deja titulares graciosos.

Esta vez, con Carlos Alcaraz como protagonista principal. Sabalenka fue preguntada por la coincidencia de cumpleaños con el tenista español (5 de mayo) y el regalo que le pediría.

"Le ofrecería grabar un baile en TikTok", aseguró entre risas, añadiendo que su único regalo esperado sería "que dijera que sí".

"El año pasado lo obligué a grabar el video y creo que este año lo puedo conseguir de nuevo" desveló Sabalenka, que antes había dejado otra de sus 'perlas'.

Su rival en semifinales

La entrevistadora bromeó con que el murciano le regalara un diamante, consciente de que "le encantan" a la bielorrusa, a lo que Sabalenka reaccionó entre risas, dudó un instante y se dirigió a su pareja en las gradas antes de responder en tono jocoso: "¿Te puedes marchar?".

Una muestra más de que la bielorrusa, al igual que Alcaraz, no son solo los números uno en pista, sino también fuera de ella.

Sabalenka se enfrentará en semifinales a la ucraniana Elina Svitolina, que arrasó a la estadounidense Coco Gauff (6-1 y 6-2).