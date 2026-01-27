El Palau Sant Jordi será el centro neurálgico del Tour en Barcelona

Una delegación de ASO, empresa organizadora del Tour, encabezada por su director general, Christian Prudhomme, visitó este lunes y martes Barcelona, como ciudad que acogerá el Grand Départ de la próxima edición de la ronda francesa.. Esta visita se enmarca en los trabajos preparatorios de la salida de la prueba, que se iniciará en la capital catalana el próximo 4 de julio y que convertirá a Barcelona en el epicentro mundial del ciclismo durante los primeros días de la competición.

La delegación de ASO, integrada por una veintena de personas, estuvo acompañada por el concejal de Deportes, David Escudé, así como por otros representantes municipales. "Llevamos meses trabajando codo con codo con el equipo de ASO para preparar el mejor Grand Départ que el Tour haya tenido hasta ahora. Esta visita es un impulso importante para que todos los equipos implicados sigan avanzando en los detalles logísticos, operativos y de seguridad de un gran evento deportivo como es el Tour y que hará de Barcelona la capital mundial del ciclismo este julio", afirmó Escudé tras la visita.

A lo largo de la estancia, se realizaron diversas reuniones de trabajo y visitas técnicas a espacios emblemáticos y estratégicos de la ciudad relacionados con este gran evento deportivo. La comitiva recorrió diferentes ubicaciones clave de la presentación de los equipos que tendrá lugar en Barcelona el 2 de julio con el Recinto Histórico de Sant Pau, la avenida Gaudí y el Templo de la Sagrada Família.

También se visitaron diferentes espacios relacionados tanto con la primera etapa, una contrarreloj por equipos con un tramo íntegramente urbano que tendrá lugar el 4 de julio, como con la llegada de la segunda etapa el 5 de julio, además de otros puntos importantes para el evento como el Fan Park o la tienda del Tour. Estas visitas han permitido avanzar en aspectos logísticos, operativos y de seguridad de un evento de gran proyección internacional.

Entre los espacios visitados, destaca el Palau Sant Jordi, que ha sido escogido como sede de la Oficina permanente y del Centro de Prensa. La Oficina permanente será el centro neurálgico de coordinación de la organización durante los días previos y durante la celebración de las etapas, desde donde se gestionarán las operaciones, la logística y la comunicación entre los distintos equipos implicados.