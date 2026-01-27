España se reanima con una paliza a Portugal (7-22)

La selección española femenina de waterpolo ha superado este martes con comodidad a Portugal (7-22) en la segunda jornada de la Fase Preliminar del Europeo, que se celebra en Funchal (Portugal), una victoria que le permite recuperar confianza tras su derrota en el debut frente a Hungría y empezar su camino en búsqueda de las semifinales.

En la piscina de la capital del archipiélago de Madeira, la actual subcampeona continental hizo los deberes y no concedió nada frente a las anfitrionas, claramente superadas por la presión de las de Jordi Valls, que el jueves se enfrentarán a Rumanía en busca de una plaza para la Ronda Principal.

1-5 para empezar

Una vaselina de Irene González y otro tanto de Bea Ortiz, máxima anotadora de las españolas ante las magiares (3), permitieron a la vigente campeona olímpica abrir una pequeña diferencia (2-0) que trató de cortar Portugal con un gol de María Machado, la más activa entre las lusas.

Sin embargo, las paradas de Martina Terré y los contraataques, fruto de la presión española, acabaron por romper el partido ya en un primer cuarto en el que las de Jordi Valls aprovecharon una de sus dos superioridades. Queralt Bertran, Elena Ruiz y Paula Camus se unieron a la fiesta para establecer el 1-5 al final de los primeros ocho minutos.

Hermanas bajo palos

Martina Terré dejó su sitio bajo palos a su hermana Mariona en el comienzo del segundo cuarto, en el que España evidenció su superioridad frente al combinado dirigido por el catalán Ferran Pascual. Un parcial de 2-5, con goles de Irene González, Ari Ruiz, Paula Camús, Paula Prats y Elena Ruiz, dejó casi todo decidido al descanso (3-10).

Queralt Anton rompió las hostilidades nada más reanudarse el duelo, y Paula Camus completó su 'hat-trick' para encarrilar todavía más la victoria española (3-12). Carolina Fernandes, de penalti, rompió una sequía de más de diez minutos de las portuguesas, aunque de nuevo Anton, Elena Ruiz, Queralt Bertran, en dos ocasiones, y Bea Ortiz cortaron cualquier reacción (5-17).

Rumanía, cita clave

España no bajó el ritmo y siguió asediando la meta lusa en el parcial final, completando una sólida goleada antes de un duelo vital. Las de Jordi Valls volverán a saltar a la piscina de Funchal este jueves, cuando se enfrenten a Rumanía (13.15 horas) en la tercera y última jornada del Grupo B.

Con el nuevo formato de competición, las selecciones arrastran puntos de la Ronda Preliminar para la segunda fase de grupos.