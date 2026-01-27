Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAccidente CórdobaVivienda de Protección OficialManifestación B9Caso FlechaVirus NipahVAR EspanyolPatinetesCarles PuigdemontRegularización inmigrantesSiciliaElecciones Aragón
instagramlinkedin

Europeo de waterpolo

España se reanima con una paliza a Portugal (7-22)

La selección femenina, que cayó en el debut ante Hungría, logra su primer triunfo en el campeonato de Funchal.

Bea Ortiz, con la selección española femenina de waterpolo.

Bea Ortiz, con la selección española femenina de waterpolo. / Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La selección española femenina de waterpolo ha superado este martes con comodidad a Portugal (7-22) en la segunda jornada de la Fase Preliminar del Europeo, que se celebra en Funchal (Portugal), una victoria que le permite recuperar confianza tras su derrota en el debut frente a Hungría y empezar su camino en búsqueda de las semifinales.

En la piscina de la capital del archipiélago de Madeira, la actual subcampeona continental hizo los deberes y no concedió nada frente a las anfitrionas, claramente superadas por la presión de las de Jordi Valls, que el jueves se enfrentarán a Rumanía en busca de una plaza para la Ronda Principal.

1-5 para empezar

Una vaselina de Irene González y otro tanto de Bea Ortiz, máxima anotadora de las españolas ante las magiares (3), permitieron a la vigente campeona olímpica abrir una pequeña diferencia (2-0) que trató de cortar Portugal con un gol de María Machado, la más activa entre las lusas.

Sin embargo, las paradas de Martina Terré y los contraataques, fruto de la presión española, acabaron por romper el partido ya en un primer cuarto en el que las de Jordi Valls aprovecharon una de sus dos superioridades. Queralt Bertran, Elena Ruiz y Paula Camus se unieron a la fiesta para establecer el 1-5 al final de los primeros ocho minutos.

Hermanas bajo palos

Martina Terré dejó su sitio bajo palos a su hermana Mariona en el comienzo del segundo cuarto, en el que España evidenció su superioridad frente al combinado dirigido por el catalán Ferran Pascual. Un parcial de 2-5, con goles de Irene González, Ari Ruiz, Paula Camús, Paula Prats y Elena Ruiz, dejó casi todo decidido al descanso (3-10).

Queralt Anton rompió las hostilidades nada más reanudarse el duelo, y Paula Camus completó su 'hat-trick' para encarrilar todavía más la victoria española (3-12). Carolina Fernandes, de penalti, rompió una sequía de más de diez minutos de las portuguesas, aunque de nuevo Anton, Elena Ruiz, Queralt Bertran, en dos ocasiones, y Bea Ortiz cortaron cualquier reacción (5-17).

Rumanía, cita clave

España no bajó el ritmo y siguió asediando la meta lusa en el parcial final, completando una sólida goleada antes de un duelo vital. Las de Jordi Valls volverán a saltar a la piscina de Funchal este jueves, cuando se enfrenten a Rumanía (13.15 horas) en la tercera y última jornada del Grupo B.

Noticias relacionadas

Con el nuevo formato de competición, las selecciones arrastran puntos de la Ronda Preliminar para la segunda fase de grupos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Barça proporcionará chubasqueros en el palco del Camp Nou para las autoridades
  2. La guerra de los Rossi y sus mujeres, el culebrón que sigue toda Italia
  3. Albert Ramos: 'Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver son conscientes de que ha desaparecido mucho dinero que controlaban ellos
  4. Caminar a diario es saludable, pero hacerlo 'mal' no sirve de nada, según una experta
  5. El primer diluvio en el nuevo Camp Nou no fastidia el sueño de Cancelo
  6. La F-1 arranca la temporada en Barcelona inmersa en un gran caos
  7. El Espanyol sufre otro atraco en Mestalla y cae en el último suspiro: 'Es increíble, siempre que venimos aquí nos pasa lo mismo
  8. El reinado continúa: el Barça vence al Madrid y se corona como supercampeón por quinto año consecutivo (2-0)

El Real Madrid no reacciona a tiempo ante el París y ve frenada su racha de triunfos

España se reanima con una paliza a Portugal (7-22)

Temor y revuelo en Italia por la presencia de agentes de ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

Temor y revuelo en Italia por la presencia de agentes de ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

Arbeloa: "Tuve que decir a Bellingham que dejase de correr"

Arbeloa: "Tuve que decir a Bellingham que dejase de correr"

El Comité Técnico de Árbitros admite que el Espanyol fue perjudicado en Valencia: "El VAR debería haber avisado por la falta previa y cancelar al penalti"

El Comité Técnico de Árbitros admite que el Espanyol fue perjudicado en Valencia: "El VAR debería haber avisado por la falta previa y cancelar al penalti"

Guardiola: "Siempre he sido muy respetuoso con los árbitros, nunca he dicho nada"

Mourinho: "Arbeloa es uno de mis niños"

Mourinho: "Arbeloa es uno de mis niños"

Flick y las combinaciones en la clasificación de la Champions: "Sólo estaremos pendientes de nosotros"

Flick y las combinaciones en la clasificación de la Champions: "Sólo estaremos pendientes de nosotros"