El Comité Técnico de Árbitros admite que el Espanyol fue perjudicado en Valencia: "El VAR debería haber avisado por la falta previa y cancelar al penalti"

Ya lo comentó Roberto, el delantero perico, este martes por la mañana. La jugada final que arruinó el partido del sábado del Espanyol en Mestalla costará de olvidar. Tampoco era la primera vez que el cuadro perico sufría un robo en València. El inexistente penalti de Rubén sobre Beltrán, agravado por una falta previa clarísima de Ramazani, condenó a los blanquiazules, que acabaron cayendo en el último suspiro (3-2).

El atraco causó la indignación de los jugadores, el técnico Manolo González, la cúpula y toda la afición, harta ya de estas circunstancias. El Comité Técnico de Árbitros, al menos, hizo autocrítica este martes y admitió el error en la jugada. El organismo se centra en la falta previa, aunque hace una valoración un tanto surrealista del penalti del lateral perico sobre el jugador local.

"Sujeción ostensible"

"El contacto es punible porque el defensor pisa al delantero de manera imprudente impidiendo a este continuar la jugada", apunta el CTA, que sí admite el agarrón anterior de Ramazani, ejecutor después del penalti, a Rubén en el origen de la acción. "La acción previa con la sujeción ostensible que anula al defensor debió ser sancionada. El VAR debería haberlo identificado y haber llamado al árbitro para revisar la falta y, por lo tanto, cancelar el penalti".

El Espanyol, por otro lado, se reunió en la tarde de este martes con el CTA en un encuentro que ya tenía previsto después de los dos penaltis sufridos contra el Girona. La jugada de Mestalla amplió el listado de injusticias y este martes acudieron a Madrid los vicepresidentes Mao Ye y Antonio Dávila, acompañados del delegado del primer equipo Guillem Calzón.

Aplicación "dispar" del reglamento

La cúpula perica quiso trasladar su "malestar" por las decisiones sufridas en las dos últimas jornadas con esos tres penaltis rigurosos. "La delegación blanquiazul ha solicitado explicaciones sobre acciones concretas de los últimos partidos y ha reclamado al colectivo arbitral una mayor unificación de criterios ante la dispar aplicación del reglamento", apunta el comunicado de la entidad blanquiazul.

Los dirigentes pericos expusieron su preocupación por el uso del VAR, que debía aportar mayor justicia y equidad, pero no está funcionando correctamente. "Es una herramienta concebida para favorecer el correcto desarrollo del juego y que, en partidos como el del pasado sábado ante el Valencia, no está contribuyendo a facilitar ni a mejorar la toma de decisiones arbitrales".

El club perico confía en que el CTA avance hacia una "mayor precisión" y que la tecnología se convierta en "una herramienta realmente útil al servicio de la justicia deportiva y el buen desarrollo de la competición", concluye la nota.