Sorteo de la Copa del Rey de baloncesto: el Barça evita al Madrid hasta la final

Los cruces hasta la final del torneo se conocieron este lunes

Xavi Pascual, técnico del Barça.

Xavi Pascual, técnico del Barça. / Enric Fontcuberta / Efe

Giacomo Leoni Amat

La Copa del Rey de baloncesto ya está aqui. Los ocho equipos clasificados conocieron este lunes su camino hacia la final del domingo 22 en el pabellón Roig Arena de Valencia. El evento tuvo lugar en el Teatre Martin i Soler del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia a partir de las 12h. Los clubes que participan en la competición son: FC Barcelona Real Madrid, Valencia Basket, UCAM Murcia, Kosner Basonia, Unicaja, La Laguna Tenerife y Joventut.

El equipo de Xavi Pascual, que aún no conoce a su rival de cuartos dado que el Baskonia tiene aún un partido aplazado, sí se aseguró no enfrentarse ni al Real Madrid ni al Valencia hasta la final.

