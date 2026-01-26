Sorteo de la Copa del Rey de baloncesto: el Barça evita al Madrid hasta la final

En Directo
La Copa del Rey de baloncesto ya está aqui. Los ocho equipos clasificados conocieron este lunes su camino hacia la final del domingo 22 en el pabellón Roig Arena de Valencia. El evento tuvo lugar en el Teatre Martin i Soler del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia a partir de las 12h. Los clubes que participan en la competición son: FC Barcelona Real Madrid, Valencia Basket, UCAM Murcia, Kosner Basonia, Unicaja, La Laguna Tenerife y Joventut.
El equipo de Xavi Pascual, que aún no conoce a su rival de cuartos dado que el Baskonia tiene aún un partido aplazado, sí se aseguró no enfrentarse ni al Real Madrid ni al Valencia hasta la final.
Calendario y cruces
Hasta aquí el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto 2026. La competición se disputará entre el 19 y el 22 de febrero, en Valencia. Así ha quedado el cuadro de cuartos.
Jueves 19
Madrid-Unicaja
Jueves 19
Valencia-Joventut
Viernes 20
Barça-UCAM Murcia/Baskonia
Viernes 20
UCAM Murcia/Baskonia-La Laguna Tenerife
Sábado 21
Madrid/Unicaja - Valencia-Joventut
Sábado 21
Barça/UCAM Murcia/Baskonia - UCAM Murcia/Baskonia/La Laguna Tenerife
Sin Clásico hasta la final
Los cruces en semifinales permiten que el Barça y el Madrid no se vean las caras hasta una hipotética final.
Los de Scariolo deberán eliminar a Unicaja y el ganador del partido entre Valencia y Joventut. El Barça todavía no conoce al que será su rival en cuartos, pero está por la parte del cuadro de Murcia, Manresa y Tenerife, este último seguro que no hasta las semis.
Real Madrid - Unicaja
Los de Scariolo sí conocen a su rival de cuartos de final, el Unicaja.
UCAM Murcia/Baskonia-La Laguna Tenerife
El tercer partido de Copa que tampoco se conocerá hasta el 1 de febrero, cuando el Baskonia juege su partido de liga.
Barça sin rival todavía
Los de Xavi Pascual se quedan sin conocer su rival, pues será el UCAM Murcia o el Baskonia.
Valencia - Joventut
El tercer equipo más laureado se la jugará con los anfitriones.
Cabeza de serie en el aire
Kosner Baskonia y UCAM Murcia se disputan la cabeza de serie, pues los vitorianos deben aún disputar un partido en Gran Canaria ante el Dreamland, que fue aplazado por los efectos de la borrasca Emilia. Si el Baskonia gana, será cuarto y último cabeza de serie en la Copa.
Manos inocentes
David Ferrer, el extenista alicantino, es una de las manos inocentes junto a el exjugador azulgrana Víctor Claver.
Sorteo Minicopa
Antes del sorteo, se celebra el de la Minicopa. Así han quedado los dos grupos:
Grupo A: Real Madrid, Valencia Basket, Occident Basket Manresa, Unicaja
Grupo B: Barça, Tirma Gran Canaria, Cajasiete Fundación, Canarias, Casademont Zaragoza
Hablan las autoridades
Buenos días, el evento ya está en marcha tras las declaraciones de las autoridades. Han hablado Antonio Martín (presidente de la ACB), José Luis Díez (vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat) y Rocío Gil, concejal de igualdad, educación y deportes del Ayuntamiento de Valencia: “Estoy segura que tanto los aficionados como la ciudad podrán compaginar la Copa con las Fallas”.
