De la zanahoria de Arbeloa al palo de Pintus para reactivar al Real Madrid

El Real Madrid parece haber renacido tras la bronca que le dedicó el Santiago Bernabéu el pasado 17 de enero. Los futbolistas blancos están demostrando con Arbeloa el compromiso que no mostraron con Xabi Alonso. Y no es una sensación subjetiva, la estadística evidencia que futbolistas como Vinícius o Bellingham se han activado tras la salida del tolosarra y la llegada del salmantino.

Al trote por la Champions

Florentino ha apostado por el palo de Pintus y la zanahoria de Arbeloa y, por el momento, el plan parece funcionar. El presidente intentó imponer a Xabi que Antonio Pintus se ocupase de la parcela física, algo que el tolosarra descartó y le acabó costando el puesto. La realidad es que los futbolistas del Real Madrid no corrían con el vasco. Las estadísticas delatan a los blancos como uno de los equipos más perezosos de la Champions. El Madrid ha corrido menos que todos sus rivales en la Liga de Campeones. El Olympique de Marsella corrió 3,3 kilómetros más, en Kazajistán el Kairat corrió 112,6 kilómetros, por los 110,3 de los blancos. Otro equipo al que se ganó (1-0) con la ley del mínimo esfuerzo fue la Juventus, que recorrió 9 kilómetros más que los de Xabi: 113,6 por 104,6. En Anfield el Liverpool (110,2 por 106,2 del Madrid) también corrió más, igual que el Olympiacos de Mendilibar que recorrió 6,7 kilómetros más. El día de la derrota ante el Manchester City en el Bernabéu los jugadores blancos se pasearon literalmente por el Bernabéu, corrieron 8,2 kilómetros menos que los de Guardiola. Y hasta en la goleada ante el Mónaco corrieron 2,3 kilómetros menos que los franceses.

Un dato que delata la falta de compromiso de los futbolistas blancos, acomodados desde el tramo final de la época con Ancelotti y que lo fían todo a su talento y, en la última época, a la pegada de Kylian Mbappé. Lo que sí se puede advertir es que la llegada de Pintus ha despertado a los jugadores de su letargo, y al verse señalados por la grada, están poniendo un poco más de empeño. En el partido ante el Mónaco, el primero de la dupla Arbeloa-Pintus al mando en Champions, el Madrid corrió más que nunca, 111,2 kilómetros (un registro solo superado en el partido ante el City con 111,8). Esos dos y el encuentro ante el Kairat (110,3), con los únicos tres en los que ha superado la barrera de los 110 kilómetros. Mientras que en partidos como los de la Juventus (104,6) y en Liverpool (106,2) se pasearon por el campo.

Si Pintus es quien les da con el palo, Arbeloa lo compensa con la zanahoria. Desde que llegó el técnico del Castilla al banquillo del primer equipo, las ruedas de prensa son un baño de elogios para el presidente, para el club, para la afición y, por encima de todos para el vestuario. Arbeloa ha llegado a decir que no quiere a Vinícius y a Mbappé corriendo detrás de los laterales rivales, además de elogiar indisimuladamente a Bellingham, piropear a Arda Guler o a Mastantuono… Un discurso que ha gustado al caprichoso vestuario blanco, al que parece haber seducido, hasta el punto que ya hay quien habla de un acercamiento para renovar a Vinícius. Esto último no es cierto, porque las diferencias entre el club y el brasileño son económicas ya que el Real Madrid ha puesto una oferta sobre la mesa que no cumple las expectativas del futbolista.

Noticias relacionadas

Sobre este comportamiento de Arbeloa hablaba Jorge Valdano, ex jugador, entrenador y director deportivo madridista, en Movistar: "Arbeloa está trabajando muy bien en la confianza y en la motivación de los jugadores. Eso no ocurría con Xabi. Con Alonso los jugadores salieron del vestuario con la lección bien aprendida. Durante 20 o 25 minutos parecía que seguían las instrucciones del entrenador, luego el equipo empezó a desmoronarse, a perder la concentración, a desorganizarse… y acabó jugando mal. Algo ocurrió con Xabi Alonso".