Así ha logrado Arbeloa resucitar al Real Madrid en 10 días: "No puedo ir contra la naturaleza de los jugadores"

"Yo no puedo ir contra la naturaleza de los jugadores. Todo lo contrario: tengo que aprovecharla" Le preguntaban a Álvaro Arbeloa, tras la convincente victoria en el campo del Villarreal, por el espíritu contragolpeador de su equipo, pero la respuesta resultó involuntariamente polisémica. La naturaleza de las estrellas blancas es, en efecto, hacer daño al espacio de las defensas rivales, pero también sentirse cuidados como jugadores franquicia.

Carlo Ancelotti lo sabía y lo potenciaba. Le fue mejor que bien, pese al desenlace gris de su segundo proyecto. Xabi Alonso no es tonto, también lo sabía, pero quiso "mear con la suya", como le recomendó Guardiola, –en teoría le habían fichado para eso– y cuando asumió que rendirse a los caprichos de sus estrellas era imprescindible para sobrevivir en el cargo ya era demasiado tarde.

Vinícius Junior celebra con Álvaro Arbeloa su gol contra el Mónaco. / AFP7 vía Europa Press

A Álvaro Arbeloa nadie ha tenido que explicarle que para triunfar en el banquillo del Bernabéu es más importante la política que la táctica. Se ha criado en ese contexto y lo asume gustosamente como propio. Sabe lo que gusta en el palco que preside Florentino Pérez y sabe lo que molesta a los jugadores con los que tiene que alcanzar el éxito. Su trabajo es encajar sobre el césped los anhelos de las dos únicas fuerzas reales del club: presidente y futbolistas. Está en el buen camino.

Triunfos convincentes

Diez días después del descalabro en Albacete, al que llegó tras un solo entrenamiento, Arbeloa ha logrado cambiarle la cara por completo a un equipo que estaba anímica y futbolísticamente en el pozo. Tres victorias claras y convincentes de dificultad creciente –Oviedo, Mónaco y Villarreal– constatan que el Real Madrid está de vuelta.

Villarreal - Real Madrid, en imágenes. / Alberto Saiz / AP

Arbeloa, un camaleón como jugador y más ahora como entrenador, ha optado por simplificar el trabajo diario. Menos sesiones de vídeo que tanto aburrían y disgustaban a las vedettes de la caseta, un esquema táctico canónico y desprovisto de florituras y sustituciones políticas en los segundos tiempos.

Mbappé, Vinícius y Bellingham no han sido relevados en ninguno de los tres partidos, ni siquiera en el abultado 6-1 ante el Mónaco, pese a que la precariedad física de la plantilla es una de las principales carencias del grupo, a ojos de la directiva. Cuando a Arbeloa le preguntaron si quizá era conveniente que Vinícius arrancara desde el banquillo en algún encuentro, prácticamente tachó de loco a su interlocutor.

Los jugadores del Real Madrid celebran el segundo gol contra el Villarreal. / Alberto Saiz / AP

El crecimiento de Vinícius

La defensa de sus cracks en las ruedas de prensa, especialmente del brasileño, han sido contundentes. Y Vini ha respondido en el campo, brillando como en sus mejores días frente al Mónaco y completando un partido notable en La Cerámica. En esos dos partidos, ha intervenido de forma directa en cinco goles.

"A veces es un poco de actitud personal, que no hemos tenido siempre como se debe", confesaba tras la última victoria Thibaut Courtois, una de esas escasas voces del vestuario a las que siempre hay que escuchar con mucha atención. La actitud, el compromiso y la intensidad son, en efecto, los grandes cambios de estos primeros días de Arbeloa en el banquillo.

Exige el técnico una presión coordinada y efectiva, pero con matices. "Quiero a Mbappé y Vinicius frescos y no persiguiendo a los laterales", dijo hace unos días, concediendo a ambos licencia para autogestionar sus esfuerzos.

El 'método Arbeloa', quien de momento se resta méritos, está funcionando, por mucho que las carencias técnicas de la plantilla sigan siendo evidentes. Restituir la confianza de Arda Güler y Mastantuono para generar más juego se encuentra entre sus principales hitos para que el Barça ya sienta en su cogote el aliento blanco.