El exseleccionador Robert Moreno niega haber usado la IA durante su etapa en Rusia: "Jamás he utilizado ChatGPT para preparar partidos"

El exseleccionador nacional Roberto Moreno se ha visto envuelto en una polémica tras ser acusado de haber utilizado ChatGPT durante su etapa como entrenador del Sochi ruso, tanto en los entrenamientos como en la preparación de partidos o en la elección de fichajes.

Andrey Orlov, exdirector general del club, reveló en una entrevista que Moreno recurría activamente a la inteligencia artificial en el día a día. Según el dirigente, aunque tanto el técnico como su cuerpo técnico se presentaron en un principio como grandes profesionales, su estrategia para sacar al equipo de la crisis pasaba por el uso de la IA.

Antes de un encuentro de la Premier rusa ante el SKA Khabarovsk, Moreno habría diseñado junto a un chatbot el plan de preparación del equipo. Siguiendo las sugerencias de la herramienta, los jugadores del Sochi debían mantenerse despiertos durante 28 horas seguidas. "Le pregunté: 'Robert, todo bien, pero ¿cuándo van a dormir los jugadores?'", contó Orlov. Moreno corrigió los parámetros del sistema y la propuesta cambió al instante. "Al final, terminamos aplicando el programa que generó ChatGPT", añadió.

Un fichaje escogido con ChatGPT

El chatbot también habría intervenido en los fichajes del club. Un ejemplo es el del kazajo Arthur Shushenachev, recomendado por la herramienta, aunque su rendimiento no terminó de cuajar. En una nota enviada a 'La Razón', Moreno negó categóricamente las acusaciones: "Jamás he utilizado ChatGPT para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Como cualquier cuerpo técnico profesional, usamos herramientas de análisis para organizar información, pero las decisiones deportivas y humanas siempre dependen del entrenador y su staff", explicó.

Sobre el fichaje de Shushenachev, añadió: "Su incorporación fue un proceso del club, liderado por la dirección deportiva y validado deportivamente por el entrenador. Además, marcó en Copa y sufrió una lesión que condicionó su continuidad, como ocurre en cualquier equipo. De Sochi me quedo con lo trabajado y lo aprendido. No voy a entrar en polémicas con personas del pasado", zanjó.

El técnico catalán dirigió al Sochi en diciembre de 2023, temporada en la que el equipo descendió, aunque regresó a Primera en la siguiente campaña. Sin embargo, Moreno fue despedido el diciembre pasado, cuando el club volvía a ocupar la última posición y se cernía de nuevo el riesgo de descenso.

Moreno inició su carrera como segundo de Luis Enrique en la selección española, llegando a asumir el cargo principal de forma temporal cuando el asturiano se apartó por motivos personales. Más tarde tuvo breves etapas en los banquillos del Mónaco y el Granada, antes de su controvertida aventura en el Sochi.