España tropieza ante Hungría en su estreno en el Europeo femenino de waterpolo (9-7)

La selección española femenina de waterpolo ha caído este lunes ante Hungría (9-7), subcampeona del mundo, en su estreno en el Europeo, que se celebra en Funchal (Portugal), en una primera jornada de la Fase Preliminar en la que pagó caro el último parcial magiar de 4-0, que daba la vuelta al choque y complica el camino hacia las semifinales de la actual subcampeona del torneo.

En la piscina de la capital del archipiélago de Madeira, la vigente campeona olímpica tuvo que reaccionar al 2-0 con el que las magiares, sus verdugos en las semifinales en el pasado Mundial de Singapur, rompieron las hostilidades. A falta de dos minutos y medio para el final del cuarto inaugural, Bea Ortiz inauguró la cuenta del combinado español.

Ventaja de 2-5

Precisamente, la actual jugadora del Ferencvaros fue también la encargada de igualar la contienda con solo un minuto por delante y confirmar la mejora de las de Jordi Valls en superioridad, sellando un 2 de 6 en mujer de más en los primeros ocho minutos del partido.

Ya en el segundo parcial, Paula Prats ofreció la primera ventaja a las 'Guerreras del agua', e Irene González y Ari Ruiz incrementaban la renta (2-5). Sin embargo, las 17 expulsiones de España a mitad del encuentro dieron vida a la subcampeona del mundo, que con dos tantos en el último minuto consiguieron llegar solo uno por debajo al descanso (4-5).

En la reanudación, Vanda Valyi equilibró la contienda (5-5), aunque de nuevo Bea Ortiz salió al rescate. Otro gol de Ari Ruiz a 25 segundos de que se consumiese el tiempo del cuarto permitió que España afrontase el parcial final con dos tantos de ventaja (5-7).

Exclusión de Bea Ortiz

La exclusión de Bea Ortiz nada más comenzar el cuarto complicó las cosas para las subcampeonas continentales, que vieron cómo en apenas unos segundos Hungría lograba empatar de nuevo el choque (7-7). Nona Pérez se encontró con el palo, y a pesar de que Martina Terré -que acabó el duelo con 11 paradas- realizó una intervención vital, Krisztina Garda ponía poco después por primera vez a Hungría por delante desde el primer tiempo (8-7).

A menos de minuto y medio, Garda confirmó la ventaja magiar en superioridad y encaminaba a las suyas hacia la victoria, endosando a las españolas su primera derrota en el torneo, que les obliga a ganar sus siguientes encuentros.

Portugal y Rumanía, próximos rivales

Con el nuevo formato de competición, las selecciones arrastran puntos de la Ronda Preliminar para la segunda fase de grupos.

Con la derrota de este lunes, España se complica la vida en el Grupo B, donde ya no podrá fallar; este martes se enfrentará a Portugal (21.15 horas), y el jueves cerrará la fase ante Rumanía (13.15 horas).