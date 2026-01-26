Eric Garcia o la construcción de un "líder"

Terminado el partido, reinstalado el Barça en el liderato tras golear al Oviedo (3-0), empapado hasta el tuétano el nuevo Camp Nou, por donde el agua filtraba por todos lados entre andamios y grúas en unas obras que no se acaban, Eric Garcia cruzaba camino del Palau, donde asistió a la derrota del equipo de Xavi Pascual ante el La Laguna Tenerife (82-89).

Iba feliz, disfrutando de un estatus que se ha ganado en el corazón del equipo, tras haber seducido por completo a Flick, quien no para de elogiarlo. Y con razón.

Eric tenía ganas de irse hace un año al Girona. Veía que no tenía sentido seguir vestido de azulgrana, entendiendo que su felicidad era reencontrarse con Míchel en Montilivi. Pero se quedó, al tiempo que iniciaba la construcción de un liderazgo, como reconoció el técnico alemán, que va mucho más allá de lo que se ve en el campo.

Eric intenta superar la oposición de Colombatto durante el Barça-Oviedo. / Jordi Cotrina

Y lo que se ve en el campo es un jugador versátil, dúctil y, sobre todo, comprometido con el juego. Capaz de empezar de lateral derecho ante el Oviedo -ahí terminó la pasada temporada su reconversión hacia el estrellato- y completar la segunda mitad ejerciendo de central zurdo formando pareja con Pau Cubarsí.

Eric, y su fútbol, trasciende por esa tremenda polivalencia -ha actuado en cuatro de las cinco posiciones defensivas, solo le faltaría ser lateral zurdo- y el impacto que posee su inteligente mirada sobre el balón.

Renovado hasta 2031

"Nos da estabilidad y está creciendo como líder", sostuvo Flick, entregado a un jugador que vale por cuatro. No, no es ninguna exageración sino la confirmación de un futbolista, que ha alcanzado una madurez asombrosa.

Tiene 25 años y firmó la renovación en diciembre pasado hasta 2031, a pesar de que tenía la posibilidad de irse a cualquier otro gran club. El Paris SG, sin ir más lejos, donde acaba de llegar Dro, el joven talento azulgrana que se cansó de esperar cuando acababa de cumplir la mayoría de edad.

Eric conduce un avance del Barça tras superar a Javi López. / Jordi Cotrina

Pero nadie imaginaba, tal vez ni siquiera él, la extraordinaria progresión que ha firmado en el último año. El pasado 21 de enero de 2025, justo cuando más ganas tenías de volver bajo el cobijo de Míchel, salió del banquillo en el estadio Da Luz (m. 74) en un volcánico partido (perdía el Barça entonces 4-2) y él contribuyó con un cabezazo (era el 4-4, m. 86) a un triunfo que cambió el panorama para Flick gracias al gol de Raphinha que reimpulsó a los azulgranas (4-5, m. 90+6). Aquella noche en la que el alemán se entregó al 3-4-3 más cruyffista de su etapa.

51 partidos consecutivos jugando

Aquella vertiginosa noche de Lisboa que también cambió, y para siempre, el panorama de Eric en Barcelona, aunque necesitaba aún un par de meses para iniciar su brutal cambio. Y, curiosamente, también con el Benfica como protagonista, aunque fuera en Montjuïc, cuando apareció en los tres minutos finales de un cómodo triunfo (3-1).

Ese kilómetro cero (11 marzo 2025) todavía continúa porque Eric Garcia ha encadenado 51 partidos consecutivos, algo nunca visto. Y ahora, once meses después, Flick empieza las alineaciones con Eric y 10 más. "Está muy bien ver su versatilidad, su calidad. Es increíble", proclamó el alemán tras la mojada e imprescindible victoria sobre el Oviedo.

Lamine Yamal conecta la chilena del 3 0. / Jordi Cotrina

Una victoria que no solo dejó el gol para el museo de Lamine Yamal sino la recuperación de la presión, sobre todo en la segunda mitad. El 1-0 nació de la presión de Lamine; el 2-0 de la presión intimidatoria de Raphinha.

"Eric está creciendo como líder y le gusta este papel" Hansi Flick — Técnico del Barça

Ambos forzaron los dos errores del Oviedo, que permite al Barça reiniciar esa excelente racha que nace tras la caída en el clásico del Bernabéu, solo interrumpida por la derrota en Anoeta ante la Real Sociedad.

Suma el líder 30 puntos de los últimos 33 en juego, recortando los cinco que llevaba de distancia el Madrid. Ahora manda el equipo de Flick con un punto de renta, guiado por el mando de Eric, que disfruta con el rol que ha adquirido en un año que ha cambiado, y para bien, su carrera. "Está creciendo como líder y le gusta este papel", sostuvo Flick.