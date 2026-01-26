Endrick se rebela en Lyon: hat-trick histórico y celebración de 'killer' del área

Endrick solo necesitaba minutos. No contaba con ellos y se fue cedido al Lyon para revivir su carrera, que se había estancado en el Madrid tras una temporada y media en el banquillo. Llegó a la capital en 2024 procedente del Palmeiras a cambio de 72 millones de euros, pero no tuvo continuidad y solo disputó 37 partidos, anotando 7 goles. El pasado 11 de enero debutó en la Copa de Francia con gol, y estrenó celebración de auténtico "killer". Asistió el gol de la victoria en su segundo partido con el Lyon, y en su tercer partido ya se ha embolsado un pedazo de hat-trick, que fue acompañado de su festejo que ya empieza a ser costumbre. El olfato siempre lo ha tenido, ahora solo falta demostrarlo en cada partido.

Si en Madrid no tenía hueco, en Lyon no hay sitio por el que Endrick no pueda y sepa colarse. Si en España destacó por su potente disparo y espíritu de luchador, en Francia no hay balón que se le escape dentro del área. Su primer gol con la camiseta del Lyon fue toda una demostración de ello: balón prolongado al segundo palo en busca de alguien con suficiente fe para llegar a él, y por ahí asomaba el joven delantero, sin fallar a su cita con el gol. Así se estrenó en la Copa, sin perder el tiempo, al igual que lo hizo con los blancos en su debut, marcando en el descuento para convertirse en el extranjero más joven en hacerlo con el conjunto madridista, con 18 años y 25 días.

Récord de precocidad

Con su fabuloso hat-trick del domingo, Endrick también entró en los libros de la historia lionesa. Además de ser el primero de su carrera, batió el récord de precocidad que ostentaba la leyenda del club Bernard Lacombe. A esto se le llama llegar y besar el santo, pues apenas acaba de aterrizar en la ciudad y ya ha roto una marca de 1972. Lo ha logrado por los pelos, con tan solo ocho días de diferencia, pero menos tuvo que esperar para abrir su cuenta goleadora tras llegar cedido del Madrid. Fue titular contra el Lille y su gol a los 42 minutos le dio el pase a octavos de la Copa de Francia. Su asistencia contra el Brest y sus tres goles frente al Metz catapultan al Lyon hasta la cuarta posición el la Ligue 1, a nueve puntos del PSG de Luis Enrique.

La edad nunca ha sido un problema para Endrick. Fue el debutante y goleador más joven en la historia del Palmeiras, cuando apenas tenía 16 años. El Madrid ya lo tenía fichado por entonces, pero tuvo que esperar a la mayoría de edad para recibir a su futura promesa brasileña. Fue presentado en julio de 2024, y en septiembre ya se convertía en el jugador brasileño más joven en marcar un gol en la Champions con el Madrid (18 años, 1 mes y 27 días). Ese día hizo gala de toda su potencia y personalidad, algo que nunca le ha faltado y que volvió a dejar evidente en su primer hat-trick.

Liberado

El movimiento en su primer gol lo fue todo, ganando la posición dentro del area para definir de primeras ante el portero. La cabalgada de su segundo tanto fue digna de Mbappé o Vinicius, a quienes ignoró en su día a la hora de transformar su histórica diana en Champions para desenfundar un latigazo desde fuera del área. Esta vez no tenía distracciones, y con todo el campo por delante se acercó hasta asegurarse que tenía al portero a su merced. Se le resistió el tercero, culpa de dos atajadas magistrales del guardameta, pero él mismo terminó provocando un penalti para sellar su hat-trick desde los once metros. Liberado, sacó a pasear su celebración característica, la de un "killer" del área que no duda en cargar el arma para aniquilar a su enemigo.